上任周年 英特爾CEO怒嗆華爾街

英特爾執行長基辛格上任屆滿一年。（路透資料照片）

英特爾執行長基辛格（Pat Gelsinger）上任剛屆滿一年，他為自己執掌這家晶片 大廠首年的表現，給了「A」的成績。他也坦承英特爾不會在一夜之間扭轉命運，也抨擊華爾街 分析師老是在「唱衰」他的轉型計畫。

基辛格接受彭博電視專訪時坦承，他對那些一直看空的投資人感到很不滿，他相信還有其他人對於英特爾重振雄風、創造「新的老牌英特爾」，感到興奮。

他表示：「從某些方面而言，我們比我所想像領先；在某些領域，我們並非如我所想般那麼遙遠。而眼前的龐大挑戰，確實非言語能述。」基辛格說，他正試圖克服十年來的「壞決定與差勁的執行」，且給予設計團隊目標，就是打造出更好的晶片，「我們必須創造出讓蘋果公司說，『這是比我能做出更好』的產品與技術」。

半導體產業銷售在去年首度突破5000億美元大關後，基辛格相信，未來十年銷售數字將增加一倍。

隨著英特爾生產廣泛種類的晶片，該公司尋求變得比以往更具不可或缺的地位。

彭博指出，沒人能否認這位60歲執行長的雄心壯志，他正試圖以「如火如荼」的步調來重塑晶片產業的競爭版圖、讓英特爾逆轉命運，同時改變美歐產業政策，但這項計畫很貴。

基辛格正在美國俄亥俄州 支出200億美元打造全世界最大晶片製造廠、本周宣布同意以54億美元買下以色列高塔半導體公司。