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G20穩經濟 聚焦3大議題

編譯湯淑君／綜合報導
20國集團（G20）財金首長17日起舉行兩天線上會議。（歐新社）
20國集團（G20）財金首長17日起舉行兩天線上會議。（歐新社）

20國集團（G20）財金首長17日起舉行兩天線上會議，將聚焦疫情、通膨和稅務三大議題，討論新冠疫情過後的長期經濟復甦策略等，同時也可能提及地緣政治緊張局勢、資本流動、金融穩定性和永續金融等主題。經濟學家揣測，G20央行總裁也可能討論協調彼此的貨幣政策。

G20財金首長的討論議題預料將包括長期的經濟復甦策略，並且能夠更加預先防範、與因應未來的疫情大流行，而其中一些討論，包括油價暴漲和俄羅斯與烏克蘭緊張情勢，可能閉門或在場邊進行。

會後公報預定在輪值主席國印尼時間18日下午發布，由於這份聯合聲明須獲全體會員同意，內容可能避開爭議議題。G20包含美國與盟國，及其對手國中、俄。

前日本銀行決策官員木內登英說：「儘管燃料價格飆漲和通膨升高對先進國家和新興國家都是重要主題，但在G20這種論壇，很難採取協調行動。」在美國聯準會（Fed）準備提高利率之際，G20財政部長與央行總裁可能呼籲主要央行把意向說清楚，以免造成市場動盪。

路透報導，一份宣示G20共同立場的文件說：「主要央行貨幣政策溝通的透明和明確性，對全球經濟、物價穩定和金融穩定仍然重要。」這份文件也提醒新興國家，準備防範主要經濟體收緊貨幣政策可能引發的市場衝擊。

彭博經濟學家認為，G20央行總裁們也可能討論在某種程度上協調彼此的貨幣政策，以免多國相繼升息導致全球金融情勢過度緊俏，但因為這個議題還很新，因此不太可能是G20的首要議程，也不太可能有定論，而且日本等部分國家還不打算大幅收緊貨幣政策。

由於各國經濟復甦步調快慢不一，G20協調政策將是棘手任務。

富國的新冠變種病毒Omicron病例正在下滑，但在印尼等開發中國家仍在攀升。日前國際貨幣基金（IMF）就警告，一些國家重啟防疫限制和供需失調可能拖累成長，全球經濟下行風險仍大。

美國財長葉倫將呼籲G20協助國際組織打通疫苗配送瓶頸，並支持防疫投資。與會官員也將討論G20去年同意的稅制改革計畫，以利對跨國公司課徵15%的全球最低企業稅率。

貨幣 央行 疫情

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