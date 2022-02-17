美銀：新興亞洲 不急升息

菲律賓央行本周將舉行貨幣政策會議，一般預料仍將維持利率不變。 (路透資料照片)

美國聯準會（Fed）今年將啟動一系列升息 行動，以抑制居高不下的通膨。經濟學家認為，新興亞洲央行 可望展現耐心，聚焦本國需求復甦，不太可能急著跟進Fed升息腳步。

CNBC報導，美國銀行（BofA）經濟學家團隊上周發布研究報告說，儘管Fed「急遽轉鷹」，亞洲新興市場的央行此刻並「不急著」追隨Fed的升息腳步。

美銀報告寫道：「由於政策行動落後通膨曲線的顧慮微乎其微，新興亞洲貨幣 當局大多可能維持自己的步調，注意力更集中在國內需求復甦。」「我們相信，除了中國人民銀行以外，新興亞洲央行將會以自己的步伐，逐步收緊貨幣政策，而不是緊跟在Fed之後亦步亦趨。」

今年Fed將多次升息的可能性升高，往年這種情況每每打擊亞洲新興經濟體， 因為美元和美債殖利率隨之勁揚，可能觸動資金逃離亞洲。然而，美銀經濟學家列舉三大理由，說明新興亞洲這回可暫時耐心觀望：

一，消費者物價漲勢溫和：消費者物價指數（CPI）年增率可望大致維持與政策目標相符，讓此區央行得以依據自己的步調來調整貨幣政策。

二，內需成長仍疲軟：美銀預測 ，2020-2022年期間新興亞洲國內生產毛額（GDP）成長率仍將低於疫前趨勢水準。相形之下，美國及亞洲除外的新興市場經濟已回升至接近疫前水準。

三，外匯存底和經常帳盈餘提供緩衝：新興亞洲地區的外匯存底持續擴增， 且擁有經常帳盈餘，有助於緩和資本外流壓力。

瑞穗銀行經濟學家陳文興（音譯）說，從泰國、馬來西亞、印尼和菲律賓央行最近的貨幣政策聲明也可察覺，這些亞洲央行「展現很大的耐心」，因為國內「成長復甦不是付諸厥如就是瞠乎其後」，促使這幾國央行利率政策全都按兵不動。

陳文興說，菲律賓央行本周會後仍可望維持政策不變，跟已經收緊貨幣政策抗通膨的南韓和新加坡央行形成「鮮明對比」。