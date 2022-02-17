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美私募業薪酬 超越大投銀

編譯林奇賢／綜合報導

為留住人才，從高盛摩根史坦利等華爾街知名銀行紛紛大調員工薪酬，令人羨慕，而最新數據顯示，美國頂尖私募股權基金去年提列給旗下員工的薪酬支出，至少是那些大型投銀的兩倍多。

倫敦金融時報（FT）的統計顯示，黑石集團、KKR、凱雷集團（Carlyle）三大私募股權基金，去年為員工提列的薪酬數字是每人200萬美元。這個數字至少是高盛、摩根史坦利、摩根大通旗下企業與投銀部門的兩倍。

若再納入阿瑞斯（Ares）和阿波羅，五大上市私募股權基金去年共提列232億美元的薪酬與福利，要給合計約11700名員工。

相較下，高盛集團提列近180億美元給旗下43900名員工，相當於每名員工可分到約40萬美元；投銀顧問公司Evercore去年搭上企業併購交易金額衝上5.8兆美元的熱潮，因而提列約19億美元的薪酬與福利，給旗下1,850名員工，每人約可分得95萬美元，是所有銀行最多。

私募業的員工薪酬暴增，凸顯這些常利用槓桿收購的公司快速擴張所取得的進展。他們已成長為多元化的金融機構，且不必像競爭同業一樣，聘僱那麼多人從事法遵或其他後台業務。

高盛執行長蘇德巍和小摩執行長戴蒙，去年薪酬達3500萬美元，但這個數字可能只是黑石集團共同創辦人蘇世民、KKR的克拉維斯（Henry Kravis）和羅伯特（George Robert）同期所賺的一部分。

2020年，蘇世民的薪資和分紅至少達到6.15億美元，克拉維斯和羅伯特獲得約9000萬美元。黑石集團和KKR尚未公布公司去年賺多少。

高盛 摩根史坦利 福利

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