甩開疫情不景氣 Airbnb轉虧為盈

民宿 短租平台Airbnb去年第4季轉虧為盈，全年財報也優於預期，反映疫情 已改變旅行模式，遠距上班的風潮讓更多旅客選擇長住。Airbnb預測，本季訂房數量可望回升至疫情前的水準，目前外界對Omicron疫情的疑慮正迅速消退，民眾外出旅行的意願升高。

Airbnb上季營收 年增78%至15億美元，預估本季營收介於14.1億至14.8億美元。上季淨利5500萬美元，主因營收升高及持續管控成本。2021全年營收年增77%至60億美元，全年淨損3.52億美元，低於2019年時的虧損6.74億美元。

Airbnb指出，上季住宿和體驗的訂單量年增59%，僅比2019年同期遜色3%。Airbnb上季平均每晚住宿費為153.61美元，比疫情爆發前大增三分之一，帶動整體訂單總額年增91%。

目前的趨勢也讓Airbnb的高管大為振奮，截至1月底，今年夏季的訂房數已比2019年同期增加25%。此外，上季前往城市旅行的數量也回升至接近疫情前的水準，去年12月取消訂房的狀況也大幅減少。Airbnb執行長切斯基表示，隨著愈來愈多人遠距上班，旅行模式已經轉變，讓該公司受惠。

民宿需求回升之際，一些投資人日益擔心Airbnb的供給有限。不過切斯基表示，通膨上揚可能促使更多家庭加入Airbnb當房東，賺點外快。