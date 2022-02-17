南韓外送機器人 有望明年上路

南韓 計畫2023年起允許外送機器人上路，現正測試由它們送餐或其他物品，包括南韓最大美食外送平台Woowa Brothers從2020年開始試行機器人送餐、另一家連鎖便利商店去年11月起展開測試，首爾當局並寄望國內研發的此類機器人未來能夠出口。

日經亞洲評論報導，南韓目前禁止被歸類於無人駕駛「車輛」的外送機器上路，但正研究年底前重新定義，以便開放它們在路上跑。

當局在首爾近郊水原市的一棟公寓大樓周遭劃了特區，在那裡，Woowa Brothers派出一名高約70公分的外送機器人，以每小時5到6公里的速度測試送餐服務。它遇到紅燈會停下來、能避開行人、到達目的地時會等候收到手機 簡訊顧客前來取餐，然後再回到待命位置。Woowa從2017年開始開發外送機器人，主因是南韓人力愈來愈貴。

在首爾一棟公寓大樓附近，7-11便利店營運商樂天用與Neubility合作開發的機器人送貨。由攝影機和感應技術控制的機器人能將重達25公斤的包裹送進大樓內的目的地。

樂天人員表示，這名機器人「即使碰到雨雪也能在避開行人的同時穩定前行」。樂天計畫在修法開放後，讓更多商店申請無人送貨。

根據南韓智慧財產局的數據，在截至2020年的5年間，開發產品銷售用機器人的相關專利申請共234項，年成長率達29%。

新創事業外，多家製造業巨擘也投入送貨機器人的研發。現代汽車 2020年從軟銀集團手上收購了美國的Boston Dynamics，以便在自駕技術外加速開發機器人控制技術。現代也努力推進送貨到府的車型機器人和各種無人機送貨選項。樂金電子能從廚房出餐到餐館桌上的服務機器人則走進更多家南韓餐館，該公司另加緊開發戶外用的小型車型機器人。