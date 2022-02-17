我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／女子冰球金牌戰 加拿大3：2美國 復仇成功

開火？烏克蘭向烏東親俄區 發射迫擊砲彈、手榴彈

南韓外送機器人 有望明年上路

編譯季晶晶／綜合報導

南韓計畫2023年起允許外送機器人上路，現正測試由它們送餐或其他物品，包括南韓最大美食外送平台Woowa Brothers從2020年開始試行機器人送餐、另一家連鎖便利商店去年11月起展開測試，首爾當局並寄望國內研發的此類機器人未來能夠出口。

日經亞洲評論報導，南韓目前禁止被歸類於無人駕駛「車輛」的外送機器上路，但正研究年底前重新定義，以便開放它們在路上跑。

當局在首爾近郊水原市的一棟公寓大樓周遭劃了特區，在那裡，Woowa Brothers派出一名高約70公分的外送機器人，以每小時5到6公里的速度測試送餐服務。它遇到紅燈會停下來、能避開行人、到達目的地時會等候收到手機簡訊顧客前來取餐，然後再回到待命位置。Woowa從2017年開始開發外送機器人，主因是南韓人力愈來愈貴。

在首爾一棟公寓大樓附近，7-11便利店營運商樂天用與Neubility合作開發的機器人送貨。由攝影機和感應技術控制的機器人能將重達25公斤的包裹送進大樓內的目的地。

樂天人員表示，這名機器人「即使碰到雨雪也能在避開行人的同時穩定前行」。樂天計畫在修法開放後，讓更多商店申請無人送貨。

根據南韓智慧財產局的數據，在截至2020年的5年間，開發產品銷售用機器人的相關專利申請共234項，年成長率達29%。

新創事業外，多家製造業巨擘也投入送貨機器人的研發。現代汽車2020年從軟銀集團手上收購了美國的Boston Dynamics，以便在自駕技術外加速開發機器人控制技術。現代也努力推進送貨到府的車型機器人和各種無人機送貨選項。樂金電子能從廚房出餐到餐館桌上的服務機器人則走進更多家南韓餐館，該公司另加緊開發戶外用的小型車型機器人。

南韓 汽車 手機

上一則

超微執行長：晶片荒今年不會結束

下一則

甩開疫情不景氣 Airbnb轉虧為盈

延伸閱讀

外送訂單創新高 DoorDash股價激漲逾30%

外送訂單創新高 DoorDash股價激漲逾30%
外送機器人2023年南韓上路有譜 企業加緊測試和研發

外送機器人2023年南韓上路有譜 企業加緊測試和研發
南韓大選競選開跑 首日2工作人員陳屍活動用車

南韓大選競選開跑 首日2工作人員陳屍活動用車
南韓演藝圈確診不斷 李昇基打3劑染疫 BTS第5人中招

南韓演藝圈確診不斷 李昇基打3劑染疫 BTS第5人中招

熱門新聞

經理人認為，美股還要再跌16%，Fed才會出手遏止跌勢。美聯社

美股要跌多慘Fed才會出手救？經理人認為還要再跌16%

2022-02-15 19:37
美股10日大跌，因重要的通膨報告顯示物價上漲快於預期，將指標10年期美國國債殖利率推高至關鍵水平之上。圖為1月24日的華爾街。(美聯社)

通膨意外超標 股指全面大跌

2022-02-10 16:32
巴菲特的投資組合裡，2021年股價表現最佳的是遭他大幅減持的富國銀行。美聯社

巴菲特選股 去年誰表現最好？一支遭他大幅減持的股票

2022-02-10 18:46
美國已在羅馬尼亞駐紮1,000官兵，11日接受NATO秘書長Jens Stoltenberg校閱。美聯社

俄烏戰火一觸即發…美股又挨一記重拳 再跌風險更增

2022-02-12 07:28
英特爾向來是個人電腦CPU中央處理器晶片的領導者，豈料去年到處缺晶片的狀況下，英特爾的晶片庫存卻連續五季積壓上揚。 路透

怎麼回事？全球缺晶片 英特爾庫存卻不斷積壓

2022-02-15 07:34
本周全球經濟與金融市場將面臨戰爭威脅、通膨擴散及新冠疫情糾結等三大壓力。(美聯社)

全球股市 本周面臨3大震波

2022-02-13 13:45

超人氣

更多 >
三個歐巴桑矽谷創業 進口台灣生鮮美食 勇闖事業第二春

三個歐巴桑矽谷創業 進口台灣生鮮美食 勇闖事業第二春
冬奧／被懷疑違規用潤滑劑 她嗆：何不檢查我的內褲？

冬奧／被懷疑違規用潤滑劑 她嗆：何不檢查我的內褲？
巴戈驟逝 二哥巴箭：他過了一個開心年，走得很安詳

巴戈驟逝 二哥巴箭：他過了一個開心年，走得很安詳
遭紐約法院罰款1.34億元 旅美華商郭文貴聲請破產

遭紐約法院罰款1.34億元 旅美華商郭文貴聲請破產
台灣資深藝人巴戈癌逝 享壽67歲

台灣資深藝人巴戈癌逝 享壽67歲