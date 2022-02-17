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超微執行長：晶片荒今年不會結束

編譯季晶晶／綜合報導
超微執行長蘇姿豐暗示，晶片短缺不太可能在2022年結束。(路透)
超微執行長蘇姿豐暗示，晶片短缺不太可能在2022年結束。(路透)

全球半導體領域重要人物、美國半導體大廠超微（AMD）的執行長蘇姿豐暗示，半導體短缺不太可能在2022年結束。晶片荒讓許多產業苦不堪言，其中包括福特和通用在內的車廠以及工業產品製造商3M。

蘇姿豐在雅虎財經直播節目上談併購賽靈思（Xilinx）一案時提到：「市場對半導體的需求非常強勁。半導體正大力投資，不管是晶圓、某些基板或後段流程資產，所以我們正在取得進展。我確實相信今年上半年仍然會相當緊張。但到今年下半年，我認為情況會稍好一些。」她補充說，超微現在與客戶進行多季度或多年期的規畫，以便供應鏈更有效率。

半導體的庫存低反映了疫情期間的大採購，以滿足對個人電腦等居家工作技術的需求。美國商務部的一份新報告發現，與2019年相比，2021年的晶片需求激增17%。

根據報告，買家的半導體產品庫存周轉中位數已經從2019年的40天降到2021年的不到5天。關鍵產業的周轉天數甚至更少。

美國商務部長雷蒙多上雅虎財經直播節目時，指稱晶片短缺是一場「危機」。

在半導體製造商寄望國會議員儘速通過520億美元的美國晶片法案之際，超微和英特爾等公司選擇積極行動，前者與台積電密切合作以確保取得晶片，後者投資數十億自有資本興建新晶片廠，該公司宣布以54億美元收購以色列晶圓代工廠高塔半導體 。

晶片 投資 商務部

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