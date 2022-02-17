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看準商機 馬士基擴大美物流布局

編譯陳律安／綜合報導
看準陸運商機的丹麥航運巨人馬士基正在擴大物流布局，計畫在美國收購更多物流公司。（路透）
看準陸運商機的丹麥航運巨人馬士基正在擴大物流布局，計畫在美國收購更多物流公司。（路透）

看準陸運商機的丹麥航運巨人馬士基（Maersk）正在擴大物流布局，計畫在美國收購更多物流公司，以整合海運與陸運業務，與法國貨櫃輪巨擘達飛海運集團（CMA CGM）等對手競逐企業對消費者（B2C）市場。

華爾街日報報導，馬士基北美部門常務董事佛爾（Narin Phol）說，託運業者在貨運、倉儲、投遞等國內物流的支出，是花在該公司核心業務國際海運費用的八至九倍。因此，馬士基正力圖進軍陸運事業、與老本行海運整合。馬士基的主管表示，計畫今年在美國買下或建造至少12座倉儲。

全球供應鏈策略顧問業者Wofford顧問公司管理合夥人伍弗德說：「市場正在進行一場打造端對端網路的競賽。」「他們（海運業者）擁有為貨運設立的浮動旅館。而現在，隨著他們從港口擴張，他們正在推出更具黏著度、更有附加價值的一系列服務。」

近年來，馬士基已在歐洲和亞洲收購了一些物流和供應鏈業者，但在美國的收購策略則走在最前面。馬士基上周宣布以16.8億美元收購賓州的Pilot貨運服務公司，插旗運送和安裝洗衣機、乾衣機等大型貨品等事業。該公司說，這筆收購案與過去兩年在美國的另兩樁收購案相輔相成：馬士基去年收購Visible供應鏈管理公司，這家電商物流業者以處理小型包裹見長；馬士基在2020年則收購了加州倉儲和配送業者Performance Team。馬士基2020年初在美國僅有約20處倉儲和配送據點，等完成收購Pilot後（預計今年中），將激增至逾150處。

佛爾表示，馬士基藉由控制供應鏈的每個環節，從貨品離開亞洲工廠到送貨，將能為託運人提供更快速、更可靠的服務。他說，透過Pilot收購案，馬士基從工廠至消費者的配送能力將趨於完善，未來在美國的收購案可望擴大這類服務的規模，並提供客戶更優質的產品。

供應鏈 加州 華爾街

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