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AMD併賽靈思 資料市場搶優勢

編譯葉亭均／綜合報導

美國晶片大廠超微（AMD）14日宣布，已完成以全股票收購全球最大可程式化邏輯閘陣列（FPGA）業者賽靈思（Xilinx），此舉將讓超微在重要的資料中心市場取得額外優勢。

這樁交易最初是在2020年10月宣布，當時交易價值為350億美元，但隨著超微股價此後水漲船高，交易案價值已膨脹至約500億美元，規模創晶片業空前紀錄。超微14日股價收盤上漲0.96%，15日早盤漲約1.5%。超微表示，收購賽靈思的交易是在獲得所有必要的監管核准後推動的。

超微執行長蘇姿丰對路透表示：「在超微的處理器技術和賽靈思的系統晶片與現場可程式化邏輯閘陣列（FPGA）之間，兩家公司是互補的。這是我們與世界各地監管當局溝通時的重點。」預期合併後能節省成本3億美元。

蘇姿丰表示，收購賽靈思讓超微將能夠擴大在資料中心等重要市場的廣度，因為賽靈思擁有強大的網路、人工智慧（AI）、5G通訊、汽車、工業、航太和國防市場，「這些是超微很少涉足的市場，而它們全都需要高性能運算」。

超微是全球第二大電腦中央處理器（CPU）以及繪圖處理器（GPU）業者，目前正加強在資料中心晶片市場迎戰英特爾的戰力。與賽靈思合併後，兩家公司將擁有超過1.5萬名工程師，製造主要仰賴台積電代工。

晶片 股價 台積電

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