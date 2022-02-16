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英特爾54億美元併購以色列高塔

編譯葉亭均、鐘惠玲／綜合報導
英特爾宣布收購全球第九大晶圓代工廠以色列高塔半導體，透過併購擴大相關勢力。（美聯社）
英特爾宣布收購全球第九大晶圓代工廠以色列高塔半導體，透過併購擴大相關勢力。（美聯社）

英特爾昨（15）日宣布，將以54億美元現金，收購全球第九大晶圓代工廠以色列高塔半導體（Tower Semiconductor）。這是英特爾宣示衝刺晶圓代工業務之後，首度透過併購擴大相關勢力，叫陣台積電

業界人士分析，英特爾此次出手併購高塔，相當於讓英特爾走「捷徑」，一舉擠進全球晶圓代工業前十名，甚至有機會一路挺進至第六位，挑戰五哥中芯。隨著英特爾在美設立的晶圓廠新產能在幾年內開出，排名更將大躍進，也難怪英特爾敢發下豪語，要在2025年之前趕上台積電、三星等同業。

根據研調機構集邦科技統計，去年第3季全球前十大晶圓代工廠營收排名中，高塔排名第九，市占率約1.4％，略低於第八名世界先進的1.5％，但第七至第十名差距不大，與第六名的差距也在1個百分點左右。

英特爾在聲明中表示，將支付每股53美元現金給高塔，比高塔14日收盤溢價近60%。高塔ADR在美股15日早盤大漲40%，英特爾漲1.6%。

買下高塔後，英特爾將一口氣取得位於三個國家的七座半導體廠，包括在以色列Migdal Haemek的一座6吋晶圓廠、一座8吋晶圓廠，在美國加州和德州的兩座8吋晶圓廠，以及位於日本的兩座8吋晶圓廠、一座12吋晶圓廠。

高塔主要生產用於汽車、消費品，到醫療和工業設備等各式領域的半導體和電路，涵蓋電源管理晶片、影像感測器和各式其他半導體，主要客戶包括車用晶片廠亞德諾和網通晶片龍頭博通。

英特爾執行長基辛格去年初宣布「IDM 2.0」策略，共有三大方向，一是將擴大自家工廠產能，二是擴大利用第三方晶圓代工產能，三則是擴大提供晶圓代工服務。

英特爾去年夏季曾傳出有意收購格芯，不過格芯和其所屬的阿布達比主權財富基金Mubadala最終決定讓格芯IPO，如今已經上市。

晶片 台積電 以色列

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