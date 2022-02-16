巴菲特投資動視暴雪 神準

「股神」巴菲特掌舵的波克夏 公司（Berkshire Hathaway）在去年第4季買進價值大約10億美元的動視暴雪（Activision Blizzard）股票，投資 時點正好就在微軟 今年1月中旬宣布豪擲687億美元收購這家遊戲發行商之前。

根據14日公布的申報資料，波克夏到去年12月31日為止持有1466萬股動視暴雪股票，當時的價值約9.75億美元。目前不清楚這項投資是出自巴菲特本人、或是兩位投資大將庫姆斯（Todd Combs）與威許勒（Ted Weschler）之手。

巴菲特與微軟共同創辦人兼前執行長蓋茲素來交好，微軟1月中旬宣布以每股95美元收購動視暴雪，成為微軟公司史上、也是遊戲產業史上最大的收購案，激勵該股在1月18日收漲25%至82.31美元，儘管後來股價回跌，但自2021年底迄今也漲了23%。該股2月14日收盤價為81.5美元。

動視暴雪在去年第4季遭加州公平就業和住房局（DFEH）提告、指控該公司和子公司助長性別歧視文化後，股價一度下跌到56.4美元。動視暴雪11月也公布延後發行《暗黑破壞神IV》（Diablo IV）和《鬥陣特攻2 》（Overwatch 2），另因同月發行的新遊戲《決勝時刻：先鋒》 （Call of Duty: Vanguard）評價欠佳而股價受挫。

巴菲特的公司在去年最後三個月也調整了其他股票的投資。波克夏9月30日持有以色列製藥廠Teva Pharmaceutical Industries和Sirius XM，但第4季的申報資料上已不再見到這兩家公司；波克夏增持雪佛龍約33%，在去年底時價值約44.9 億美元。波克夏並延續第3季作法減持製藥股。除了出清Teva，在艾伯維的持股也大砍了79%，必治妥施貴寶則減少76%。