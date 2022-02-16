美PPI勁揚 通膨壓力升高

最新調查顯示，美國消費者降低短、中期的通膨預期，顯示民間對於通膨的憂慮可能正在消退。（路透）

美國今年元月各項生產者物價指數（PPI）全面勁升，將進一步推升未來幾個月的消費者物價（CPI），並催促聯準會 （Fed）加速撤離超寬鬆貨幣政策。

美國勞工部 15日公布，元月最終需求PPI（即整體PPI）比12月大幅上升1.0%，遠高於預估的0.5%，更比12月時的0.3%升幅（修正後數字）急速擴大；與上年同期相比，升幅為9.7%，與去年12月時升幅相同，維持在2010年來高點，但比市場預估的9.1%升幅高出許多。

扣除食品及能源後，元月核心PPI月升0.8%，比去年12月及市場預期的0.5%升幅都高；比去年同月則上升8.3%，與去年12月相同，但比市場預估的7.9%升幅高出許多。

扣除食品、能源、汽車及貿易相關項目後的「雙核心」PPI，比12月上升0.9%，比去年12月及市場預期的0.4%升幅都高；比上年同期上升6.9%，與去年12月時升幅相同，但高於市場預估的6.3%。

元月整體及核心PPI升幅大致相當，顯示通膨壓力並不僅限於能源項目，而是普遍升高。由於通膨並無減緩信號，愈來愈多華爾街經濟學者預測3月Fed會議時將一舉升息2碼，不過市場仍預期只會緩升1碼。

然而，一份最新調查顯示，美國消費者對短、中期的通膨預期已下滑，顯示民間對於通膨的憂慮可能正在消退。根據紐約聯邦準備銀行14日公布的1月調查，美國消費者對未來一年的通膨預期為5.8%，低於12月調查的6.0％，是2020年10月以來首見下滑。對未來三年的通膨預期，則從12月調查的4.0%降到3.5%，是這份調查自2013年推出以來的最大降幅。

調查顯示，美國消費者也預期，食品、房租、天然氣、醫療保健成本的上漲速度，將在未來一年趨緩。儘管民間認為通膨率不會升得那麼高，但他們對短、中期的通膨預期，仍高於疫情 爆發前的水準。

聯準會官員正緊盯通膨預期，然而新研究卻發現，通膨竄升的消息，如今對民間評估中、長期通膨率的影響，比疫情爆發前來得小。