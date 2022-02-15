怎麼回事？全球缺晶片 英特爾庫存卻不斷積壓

英特爾向來是個人電腦CPU中央處理器晶片的領導者，豈料去年到處缺晶片的狀況下，英特爾的晶片庫存卻連續五季積壓上揚。 路透

2021年是從汽車 、電腦甚至到洗衣機製造廠商都叫苦連天，天天喊缺晶片 的一年，但是分析全球第一大電腦中央處理器（CPU）晶片廠、全球第二大半導體廠商英特爾所公布的最新一季財報，卻令人驚訝的發現，英特爾最核心的產品CPU晶片，居然連續五季積壓庫存上揚，透露出不祥的警示。

半導體業界資訊網站datacenterknowledge.com指出，英特爾的製造完成未出貨庫存到去年第4季，已經是連續五季增加，這顯示英特爾被主要競爭對手AMD甚至是蘋果改用M1晶片有點殺得措手不及，市占率節節降低。英特爾目前已經有27億美元的積存晶片庫存，相較之下，AMD僅有1.97億美元的庫存。

分析指出，英特爾由於擁有自己的晶圓廠，照理講調整產能的反應速度應該比仰賴向代工廠下單的AMD，來得更為靈活，而去年大缺晶片的狀況應該使英特爾去化庫存暢通，結果實際數字顯示的狀況完全相反：英特爾的積存晶片庫存已經占營收 的15％，而AMD卻能控制在5％。

這顯示英特爾完全沒料到2021年市場對英特爾晶片的需求居然落差這麼大，而不幸的是，根據英特爾最新的財測，這種趨勢可能在今年還要持續2個月。

不過英特爾的一線曙光已經出現，由於第12代的Core處理器晶片效能大躍進，英特爾看似已經開始搶回AMD的市占率。隨著其他晶片的供應吃緊逐漸鬆綁，英特爾也有望出貨更多晶片，給原本因缺料而無法供應整機電腦給消費者的電腦品牌製造商。