去年全球晶片銷售額創新高 今年料輕易超越6000億美元

分析師調高今年半導體銷售預測，認為可以輕易超越6,000億美元。路透

美國半導體工業協會（SIA）公布全球半導體銷售額達到歷史新高5,559億美元，分析師 紛紛調高今年銷售預測，認為可以輕易超越6,000億美元。

SIA公布，全球晶片 銷售額去年成長26.2%，由4,404億美元增至歷來最高的5,559億美元，就數量而言也達到歷史新高1.15兆。

SIA執行長紐佛（John Neuffer）發布新聞稿說：「在2021年，因全球晶片持續短缺，半導體業者大舉增產至空前水準，以滿足持續高漲的需求，也導致晶片銷量額和出貨量雙雙創下新高。未來幾年對半導體生產的需求預料會大幅成長，晶片在當今和未來的關鍵技術上變得更密不可分。」

就12月來說，全球晶片銷售額成長28.3%至509億美元，第4季銷售額成長28.3%至1,526億美元。

中國大陸在12月仍是晶片最大買主，以176億美元居首，亞太客戶以136億美元居次，分別成長29%和23%，美洲地區大增62%，報133億美元。

SIA公布報告後，分析師對半導體今年前景更加樂觀，Evercore ISI分析師將今年銷售展望由最高6,350億美元調高至6,450億美元，相較去年成長16%。不計記憶晶片的銷售額由原本預測的4,550億美元升至4,620億美元。

德銀預測，2022年不計記憶晶片的半導體銷售成長幅度可達7%。花旗則預測半導體銷售將增長高達13%，「我們預料需求和定價至少到今年下半年都會保持堅實」。