國際原油價 格14日開高走低，但仍在七年高點附近盤旋，但也反映出在俄烏相關地緣政治緊張升溫之際，油價波動性日益增加。

倫敦布蘭特原油期貨價格14日在亞洲盤一度漲破每桶95美元，報每桶96.12美元，西德州原油期貨則逼近94.94美元，漲近2%，但在亞洲盤傍晚左右轉跌，皆比當日高點下跌逾2美元。俄國 外長表示，計劃繼續就烏克蘭 緊張局勢和西方國家進行外交會談，緩和部分擔憂。

雖然在俄烏緊張持續升溫之際，近日原油價格持續劇烈震盪，但基本市場仍舊強健。實物原油價格比國際指標油價低的程度正達到前所未見水準，布蘭特原油最接近到期的兩份合約價差達到每桶2美元，顯示行情看漲。

瑞銀大宗商品分析師史陶諾瓦表示：「市場參與者擔憂，俄烏爆發衝突可能打亂供應鏈。」他還說，油市對任何可能擾亂供給的消息都非常敏感，因為原油庫存正處於低檔，而產油商的閒置產能預料將進一步下滑。

德國商業銀行（Commerzbank）分析師佛里奇（Carsten Fritsch）表示：「若俄國進犯烏克蘭，原油和天然氣價格預計可能大幅飆漲。在這種情況下，布蘭特原油可能突破每桶100美元。」

雪上加霜的是，石油輸出國組織及夥伴國（OPEC+）雖承諾每日增產40萬桶直到3月，但如今卻難以提高產量。