日銀出手 無限額買債壓低利率

歐美通膨飆漲造成市場短期利率上漲，日本 銀行（央行 ）14日出手，提供無限額度的政府公債購買方案，以壓低市場利率。

日本央行為10年期政府公債設定的購買利率為0.25%。在美國聯準會（Fed）勢將升息的情況下，市場猜測日本央行也可能將開始縮減原本的超寬鬆貨幣政策，使這項市場基準利率在近日漲到接近0.25%的水準。

由於日本10年期公債殖利率 14日已回落到約0.2%，意即公債的市場價格高於日本央行的購買價，日銀昨日的購債邀約並沒有引起實際的交易。

但是央行此番出手，是2018年以來未見的狀況，展現日銀控制殖利率曲線的決心，確實對市場利率發揮了壓低的作用。

過去數年來，日本的基準利率一直被設定在負0.1%，為的就是對抗日本長年的通縮（物價下跌）而非通膨問題。

這項購債行動再度顯示，日本央行決心維持超寬鬆貨幣環境，因日本通膨還不到央行設定的2%目標。

日本銀行總裁黑田東彥上周也已表示，基於新冠肺炎疫情在日本造成的不確定狀況，以及通膨依然微弱的情況下，日本央行仍舊支持維持超低利率環境，「目前沒有需要，也沒有可能減少寬鬆或者轉向緊縮」。