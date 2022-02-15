我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

降溫…德總理蕭茲：烏克蘭「可預見未來」不會加入北約

中國冬奧第6金 「單板神童」蘇翊鳴大跳台奪金

日銀出手 無限額買債壓低利率

編譯陳家齊／綜合報導

歐美通膨飆漲造成市場短期利率上漲，日本銀行（央行）14日出手，提供無限額度的政府公債購買方案，以壓低市場利率。

日本央行為10年期政府公債設定的購買利率為0.25%。在美國聯準會（Fed）勢將升息的情況下，市場猜測日本央行也可能將開始縮減原本的超寬鬆貨幣政策，使這項市場基準利率在近日漲到接近0.25%的水準。

由於日本10年期公債殖利率14日已回落到約0.2%，意即公債的市場價格高於日本央行的購買價，日銀昨日的購債邀約並沒有引起實際的交易。

但是央行此番出手，是2018年以來未見的狀況，展現日銀控制殖利率曲線的決心，確實對市場利率發揮了壓低的作用。

過去數年來，日本的基準利率一直被設定在負0.1%，為的就是對抗日本長年的通縮（物價下跌）而非通膨問題。

這項購債行動再度顯示，日本央行決心維持超寬鬆貨幣環境，因日本通膨還不到央行設定的2%目標。

日本銀行總裁黑田東彥上周也已表示，基於新冠肺炎疫情在日本造成的不確定狀況，以及通膨依然微弱的情況下，日本央行仍舊支持維持超低利率環境，「目前沒有需要，也沒有可能減少寬鬆或者轉向緊縮」。

日本 殖利率 央行

上一則

印度史上最大規模印度人壽IPO募資79億美元

下一則

國際油價高檔盤旋

延伸閱讀

Fed官員鷹派發言籲及早強勢升息 美股早盤聞訊挫跌

Fed官員鷹派發言籲及早強勢升息 美股早盤聞訊挫跌
疫情打壞日本情人節傳統 但OL們卻樂得輕鬆

疫情打壞日本情人節傳統 但OL們卻樂得輕鬆
日本田徑美女照片竟是修圖 素顏照曝光驚艷眾人：更美

日本田徑美女照片竟是修圖 素顏照曝光驚艷眾人：更美
通膨高漲 投資人搶進礦業股

通膨高漲 投資人搶進礦業股

熱門新聞

好市多的自有品牌科克蘭。（好市多官網）

好市多自有品牌科克蘭從何而來？

2022-02-06 20:39
美股10日大跌，因重要的通膨報告顯示物價上漲快於預期，將指標10年期美國國債殖利率推高至關鍵水平之上。圖為1月24日的華爾街。(美聯社)

通膨意外超標 股指全面大跌

2022-02-10 16:32
巴菲特的投資組合裡，2021年股價表現最佳的是遭他大幅減持的富國銀行。美聯社

巴菲特選股 去年誰表現最好？一支遭他大幅減持的股票

2022-02-10 18:46

2021年度十大抵稅項目 不可不知

2022-02-07 15:45
美國已在羅馬尼亞駐紮1,000官兵，11日接受NATO秘書長Jens Stoltenberg校閱。美聯社

俄烏戰火一觸即發…美股又挨一記重拳 再跌風險更增

2022-02-12 07:28
本周全球經濟與金融市場將面臨戰爭威脅、通膨擴散及新冠疫情糾結等三大壓力。(美聯社)

全球股市 本周面臨3大震波

2022-02-13 13:45

超人氣

更多 >
韓裔女在紐約華埠自宅遇害 同事悼：她隨時充滿喜悅

韓裔女在紐約華埠自宅遇害 同事悼：她隨時充滿喜悅
相約自殺？ 猶他26中國留學生 用海洛因毒殺19歲中國女友

相約自殺？ 猶他26中國留學生 用海洛因毒殺19歲中國女友

瑞典冬奧雙金選手批中國侵犯人權 不應舉辦奧運

瑞典冬奧雙金選手批中國侵犯人權 不應舉辦奧運
北加老婦買菜包包放購物車 轉眼包包、汽車都被偷

北加老婦買菜包包放購物車 轉眼包包、汽車都被偷
年薪千萬前美足球星在學校餐廳工作 領時薪15美元

年薪千萬前美足球星在學校餐廳工作 領時薪15美元