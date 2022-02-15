印度史上最大規模印度人壽IPO募資79億美元

在印度 市占率最大的國營印度人壽保險公司（LIC），已經向有關單位遞件申請股票 上市，預料將成為印度史上最大規模的IPO。這起上市案將考驗投資 人在全球利率將調升的情況下，對新上市股票還有多大胃口。

根據13日遞出的申請文件，印度人壽申請出售3億1625萬股，等於全部股權的5%左右。印度政府預期能在這項售股案中募得6,000億印度盧比（約79.7億美元）。印度政府的消息人士表示，考慮到市場狀況，這次的售股規模比先前計畫來得少。

消息人士也說，印度人壽IPO案預計將在3月底之前完成。此案是印度總理莫迪的關鍵政績，他希望藉此展示印度開放市場的決心，以及政府分散投資的作法。

今年以來，許多印度上市的股票都已經跌破發行價，因為投資人憂慮通膨飆升將使全球央行集體升息，資金成本大升衝擊買股意願。許多股票上市時股價過度膨風，也經不起市場檢視。

印度人壽有10.5萬名員工，在印度市占率高達60%，管理逾5,000億美元資產，是全球五大壽險公司之一。股票上市後，印度人壽的IPO總值可望超越Paytm去年上市的25億美元紀錄，成為印度史上最大IPO案。

印度企業2021年從股市募得創紀錄的166億美元IPO資金，比2017年的最高紀錄又增加52%。不過許多IPO公司股價之後都慘跌，例如Paytm，目前股價已經比股票上市價回跌58%。

以國營企業來說，印度先前最大的股票上市案表現也都不理想。