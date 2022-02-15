我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

降溫…德總理蕭茲：烏克蘭「可預見未來」不會加入北約

中國冬奧第6金 「單板神童」蘇翊鳴大跳台奪金

印度史上最大規模印度人壽IPO募資79億美元

編譯陳家齊／綜合報導

印度市占率最大的國營印度人壽保險公司（LIC），已經向有關單位遞件申請股票上市，預料將成為印度史上最大規模的IPO。這起上市案將考驗投資人在全球利率將調升的情況下，對新上市股票還有多大胃口。

根據13日遞出的申請文件，印度人壽申請出售3億1625萬股，等於全部股權的5%左右。印度政府預期能在這項售股案中募得6,000億印度盧比（約79.7億美元）。印度政府的消息人士表示，考慮到市場狀況，這次的售股規模比先前計畫來得少。

消息人士也說，印度人壽IPO案預計將在3月底之前完成。此案是印度總理莫迪的關鍵政績，他希望藉此展示印度開放市場的決心，以及政府分散投資的作法。

今年以來，許多印度上市的股票都已經跌破發行價，因為投資人憂慮通膨飆升將使全球央行集體升息，資金成本大升衝擊買股意願。許多股票上市時股價過度膨風，也經不起市場檢視。

印度人壽有10.5萬名員工，在印度市占率高達60%，管理逾5,000億美元資產，是全球五大壽險公司之一。股票上市後，印度人壽的IPO總值可望超越Paytm去年上市的25億美元紀錄，成為印度史上最大IPO案。

印度企業2021年從股市募得創紀錄的166億美元IPO資金，比2017年的最高紀錄又增加52%。不過許多IPO公司股價之後都慘跌，例如Paytm，目前股價已經比股票上市價回跌58%。

以國營企業來說，印度先前最大的股票上市案表現也都不理想。

印度 股票 投資

上一則

Fed雜音 反對一次升息2碼

下一則

日銀出手 無限額買債壓低利率

延伸閱讀

印度將禁用至少54個中方App 涉騰訊、阿里巴巴、網易

印度將禁用至少54個中方App 涉騰訊、阿里巴巴、網易
一年逾2500人被劈死 雷擊占印度自然災害死亡三分之一

一年逾2500人被劈死 雷擊占印度自然災害死亡三分之一
對中政策轉向 傳德國總理將先訪日本印度

對中政策轉向 傳德國總理將先訪日本印度
確保復甦 印度央行寬鬆不變

確保復甦 印度央行寬鬆不變

熱門新聞

好市多的自有品牌科克蘭。（好市多官網）

好市多自有品牌科克蘭從何而來？

2022-02-06 20:39
美股10日大跌，因重要的通膨報告顯示物價上漲快於預期，將指標10年期美國國債殖利率推高至關鍵水平之上。圖為1月24日的華爾街。(美聯社)

通膨意外超標 股指全面大跌

2022-02-10 16:32
巴菲特的投資組合裡，2021年股價表現最佳的是遭他大幅減持的富國銀行。美聯社

巴菲特選股 去年誰表現最好？一支遭他大幅減持的股票

2022-02-10 18:46

2021年度十大抵稅項目 不可不知

2022-02-07 15:45
美國已在羅馬尼亞駐紮1,000官兵，11日接受NATO秘書長Jens Stoltenberg校閱。美聯社

俄烏戰火一觸即發…美股又挨一記重拳 再跌風險更增

2022-02-12 07:28
本周全球經濟與金融市場將面臨戰爭威脅、通膨擴散及新冠疫情糾結等三大壓力。(美聯社)

全球股市 本周面臨3大震波

2022-02-13 13:45

超人氣

更多 >
韓裔女在紐約華埠自宅遇害 同事悼：她隨時充滿喜悅

韓裔女在紐約華埠自宅遇害 同事悼：她隨時充滿喜悅
相約自殺？ 猶他26中國留學生 用海洛因毒殺19歲中國女友

相約自殺？ 猶他26中國留學生 用海洛因毒殺19歲中國女友

瑞典冬奧雙金選手批中國侵犯人權 不應舉辦奧運

瑞典冬奧雙金選手批中國侵犯人權 不應舉辦奧運
北加老婦買菜包包放購物車 轉眼包包、汽車都被偷

北加老婦買菜包包放購物車 轉眼包包、汽車都被偷
年薪千萬前美足球星在學校餐廳工作 領時薪15美元

年薪千萬前美足球星在學校餐廳工作 領時薪15美元