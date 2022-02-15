美歐亞旅遊業復甦 快慢不一

全球旅遊業復甦快慢不一的分歧現象日益加深，歐美加速復甦、亞洲國家則步履蹣跚。圖為一名小女孩在保加利亞索非亞市觀看「中國春節文化圖片展」。（新華社）

歐美部分國家鬆綁旅行限制，但中國大陸、新加坡 等亞洲國家仍實施嚴格的防疫 措施，讓全球旅遊業復甦快慢不一的分歧現象日益加深，歐美加速復甦、亞洲國家則步履蹣跚。

彭博資訊報導，英國政府1月初已解除入境遊客搭機前檢附新冠肺炎篩檢報告的規定，如今只需疫苗接種證明；幾天後，英國航空、維珍大西洋航空便稱1月長途航班的訂票意願大增。

在歐洲和美國旅遊業加快復甦步伐之際，有些國家卻尚未鬆綁旅行限制，尤其是亞洲，讓該地區和倚賴旅遊業的經濟體愈來愈乏人問津。

Cirium全球諮詢業務負責人莫里斯說，歐美國家預料將陸續重新開放國界，而亞洲的限制措施則降低旅客前去的意願，這種復甦步調不一致的現象，可能會持續下去。

由於旅客不想入境時住防疫旅館或進行多次篩檢，便盡量避免飛到香港 、新加坡等地。航空數據公司Cirium資料顯示，在疫情爆發前，每月約3萬個航班飛往這兩個亞洲門戶城市，但今年2月已降至僅4,514個班次。

而且這種情況恐怕短期內不會改變。香港目前規定，海外入境旅客需隔離14天，還禁止來自被列為高風險國家的航班。即便本土病例激增，香港仍堅守「清零」的防疫目標。香港政府上周更進一步強化管制措施，首次將限聚令的實施範圍擴及私人住家。至於新加坡，雖和其他國家簽署20多份協議，設立疫苗接種者旅遊通道，但仍要求海外遊客入境後近一周期間，每天都要接受篩檢。

這些限制措施也加重航空業者的財務壓力，特別是主要經營亞洲航線的航空公司，包括國泰航空、新加坡航空，以及菲律賓的宿霧航空、馬來西亞的亞洲航空等廉航業者。

中國大陸可謂全球經濟廣泛復甦的關鍵，但預計大陸至少今年大多數時間仍會繼續封鎖邊境。