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英特爾最新行動 傳砸60億美元 收購以色列晶圓廠

編譯葉亭均／綜合外電
英特爾傳出接近敲定以近60億美元收購以色列晶片公司高塔半導體（Tower Semiconductor）。（路透）
英特爾傳出接近敲定以近60億美元收購以色列晶片公司高塔半導體（Tower Semiconductor）。（路透）

華爾街日報引述消息人士報導，英特爾接近敲定以近60億美元收購以色列晶片公司高塔半導體（Tower Semiconductor），是該公司要強化晶片代工事業計畫的最新行動。

消息人士說，若談判沒有破裂，雙方最快在本周就會公布交易。彭博資訊另引述消息人士報導，英特爾計畫最快15日一早就會宣布消息。這樁收購案可能包含巨額溢價。

消息傳出後，高塔半導體在美國那斯達克交易的股票價格14日盤後飆漲近50%至每股49美元；英特爾盤後先跌後漲，但漲幅僅0.4%，報每股47.76美元。

英特爾不願對上述消息回應，高塔則還未回應置評請求。

高塔半導體生產用於汽車、消費品，到醫療和工業設備等各式領域的半導體和電路，主要製造電源管理晶片、影像感測器和各式其他半導體，在以色列、美國加州和德州，以及日本設有製造廠，客戶包括車用晶片廠亞德諾半導體（Analog Devices）和博通（Broadcom）。

高塔半導體和「晶圓代工四哥」格芯（GlobalFoundries）相似，而英特爾去年夏季曾傳出有意收購格芯，不過格芯和其所屬的阿布達比主權財富基金Mubadala Investment最終決定讓格芯進行首次公開發行股票（IPO），如今已上市交易，公司市值約300億美元。

英特爾1月曾表示，計劃在俄亥俄州投資至少200億美元投入擴增晶片產能，強化自家半導體生產，以因應數位產品需求大增以及全球晶片短缺情況。

英特爾過去一年已承諾投資超過1,000億美元。執行長基辛格表示，公司在俄亥俄州最終會有八座晶圓廠，未來十年的支出可能會達約1,000億美元。

英特爾近期一直忙著進行策略布局，包括計劃將旗下自駕車事業Mobileye上市，該事業的估值可能達500億美元以上。

晶片 俄亥俄州 投資

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