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原料成本飆升巧克力變貴了

編譯王巧文／綜合報導

供應鏈瓶頸及通膨飆升帶動甜點全面漲價，美國民眾最青睞的西洋情人節商品－巧克力變得更昂貴，即使想改以杯子蛋糕等其他商品取代，這些產品的價格也已隨著原料成本竄升。

美國巧克力業者Chocolate Chocolate Chocolate公司、Bissinger手工巧克力，今年都被迫調高產品售價。業者表示，由於從運費到包裝紙等成本全都升高增加，今年不得不提高幾乎所有產品的價格。Chocolate Chocolate Chocolate已營運40多年，光是情人節的銷售額就占全年營收約三分之一。

除了本土巧克力業者喊漲，賀喜（Hershey）等國際巧克力大廠也正調高商品價格，消費者得花更多錢才能買到向來備受喜愛的Kisses、Reese's品牌巧克力。

巧克力變貴的原因之一是原料成本高漲。美國勞工部數據顯示，美國各大城市去年12月平均糖價年比上漲2.5％、牛奶平均價格年漲5.8％。業者還表示，因供應鏈問題難以取得原料。

消費者想購買巧克力以外的甜點也未必容易，烘焙業者Baked and Wired代表漢森表示，自新冠疫情爆發以來，華府門市已漲價至少兩次，如今麵粉、牛奶和蛋價狂飆，迫使公司減產。

供應鏈 牛奶 勞工部

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