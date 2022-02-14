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通膨高漲 投資人搶進礦業股

編譯陳家齊／綜合報導

英國金融時報（FT）報導，在通膨高漲、原物料飆漲的情況下，投資人紛紛搶進礦業類股，希望能在原物料產業中，找到能夠打敗通膨的獲利金流。

在倫敦上市的必和必拓（BHP）、以及競爭對手英美資源集團（Anglo American）的股價，上周分別飆上歷史新高，投資人除了搶進這些原物料資源類股保存投資價值，也期待原物料產業本周開始發表的財報，為投資人帶來豐厚股利。

德意志銀行估計，必和必拓、英美資源、力拓（Rio Tinto）、嘉能可（Glencore）及巴西淡水河谷（Vale）在內的五大礦業集團，將宣布總共將發出240億美元的配息，今年稍後還可能發放更多。

高通膨的情況下，礦業集團是少數能持續提供穩定正報酬率的產業，英國消費者物價指數年增率已經來到5.4%，而倫敦上市的礦業公司，還能夠提供5.9%的收益率，擊敗通膨。

分析師指出，高通膨毫無疑問是當前投資人面臨的最大挑戰，而散戶投資人從1月中旬開始已經聚焦在礦業類股。英國散戶投資平台Hargreaves Lansdown表示，必和必拓是今年來投資人買進最多的十檔股票之一，今年以來已上漲逾14%。

投資 英國 高通

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