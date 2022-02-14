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俄烏緊張 油價蠢動喊120美元

編譯陳家齊、林聰毅／綜合報導

俄羅斯與烏克蘭戰雲密布，美國警告俄國最快本周進犯烏克蘭。分析師表示，若俄國果真採取軍事行動、引發西方制裁，能源、糧食及金屬價格將暴漲，國際油價「絕對」將衝上每桶120美元，並且推升全球通膨飆漲一倍，進而拖累全球經濟成長，股市則可能遭受一定程度的衝擊。

俄羅斯是原油、天然氣、鋼鐵、鋁、鎳及鈀金等原物料的主要出口國，烏克蘭則是玉米和小麥等穀物的出口大國，而且烏克蘭、俄羅斯、哈薩克及羅馬尼亞等四大穀物出口國須從黑海港口運送穀物出口，若兩地爆發戰事，這些大宗商品的供應將受擾，刺激行情一飛沖天。

能源市場可能首當其衝，特別是若美歐國家聯手制裁俄國。資深策略師羅其（David Roche）指出，若俄國入侵烏克蘭，油價「絕對」將衝上每桶120美元，全球經濟也將遭受「激烈震撼」。他指出，若俄國遭制裁，進入全球外匯機制、訊息體系的管道將受限，將難以出口原料商品。

摩根大通也警告，若油價漲至每桶150美元，將使今年上半年全球國內生產毛額（GDP）年化成長率降至0.9%，通膨率也將飆升。

此外，歐洲約35%的天然氣依賴俄羅斯，SEB大宗商品分析師席爾卓拉普表示，一旦俄國因入侵烏克蘭而遭受制裁，從俄國經由烏克蘭和白俄羅斯輸送到西歐的天然氣將會大幅減少，天然氣價格恐重返去年第4季的價位。

全球股市則將立即重挫，但從2014年俄軍併吞克里米亞半島的經驗來看，市場將先陷入震撼，但只會有短時間的反應。Spectra市場公司分析師唐納利（Brent Donnelly）認為，指出，2014年美股曾在3到5月間大幅下跌，但是很快就擺脫這個利空。

MarketWatch專欄作家胡柏特（Mark Hulbert）引述Ned Davis研究公司針對911攻擊事件之前60年內的28起政治或嚴重外交的風暴分析，結果顯示道瓊工業指數在這些危機出現的半年後，都比危機前上漲。

Infrastructure資本管理公司投資長哈菲德（Jay Hatfield）也說，若烏克蘭遭攻擊，提高經濟不確定性，聯準會（Fed）預料將比目前的市場看法還要更鴿派，也將支撐股市。

烏克蘭 俄國 白俄羅斯

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