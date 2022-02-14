新冠健康指引 美擬鬆綁

美國疾病防治中心（CDC）正在重訂從戴口罩指南到檢測規定等所有相關規範。（路透）

白宮 官員透露，美國政府正在檢討所有防堵新冠肺炎的健康指引，疾病防治中心（CDC）正在重訂從戴口罩 指南到檢測規定等所有相關規範，準備在未來一、兩個月內公布一套宣告新冠肺炎疫情 「大流行」告終的全面計畫。

英國金融時報（FT）報導，拜登政府的一名高級官員說：「我們現在的狀態充滿希望和令人振奮。根據我們從初期受（新冠變種病毒）Omicron肆虐州所看到的一些感染和住院數據，非常令人鼓舞。」「在接下來的一、兩個月裡，我們將為下階段疫情的樣貌敲定計畫，做為計畫的一部分，我們正在檢討所有健康建議 。」

這也反映白宮內部的看法，即Omicron病毒造成的致死率與重症率降低，可能象徵著新冠疫情最危險階段即將結束。各項民調也顯示，美國民眾對持續實施的限制日漸感到厭煩，可能傷害民主黨在今年國會期中選舉的選情。CDC主任瓦倫斯基上周說，正在大幅調整思維，「確診病例和住院人數正在下降…促使我們根據最新的數據、科學，以及我們對病毒的了解，來評估我們的所有指引。」

民主黨籍州長已開始採取措施，加州、紐約等州上周宣布取消、或近期將取消強制戴口罩的規定。白宮過去幾周來也已徵詢一些獨立醫學專家的意見，以了解需要保留哪些防疫措施。聽取簡報的知情人士認為，CDC可能會取消所有人在室內公共場所都須戴口罩的指引，改採依個別情況戴口罩的規定，例如患有嚴重疾病的高風險人士、及染疫後剛康復者，仍應該戴上醫療口罩。

美國的感染率在這個冬季稍早迅速攀升，但現在正以一樣快的速度下降。金融時報彙整的最新數據顯示，在紐約，日均病例數已降至6,000多例，少於一個月前的約85,000例。

這些數據使白宮更有本錢開始為疫情告終進行規劃。本周稍早，拜登總統的首席醫療顧問佛奇說，美國正在擺脫疫情「全面流行」的階段，並朝著更接近「均衡」邁進。

不過，隨著多國開始鬆綁防疫管制措施，多國公衛專家警告，這也提高了今年流感罕見地在春季或夏季大流行的機率。流行病學家擔心，去年的防疫措施可能導致民眾對流感的免疫力減弱，更易於遭受嚴重流感疫情的侵襲。 根據世衛組織數據，每年有多達65萬人死於與季節性流感有關的呼吸道疾病。