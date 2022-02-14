Fed新動向 3月前不升息

美國聯準會（Fed）公布最新一筆購債措施的規劃時程，證實將在3月10日時正式結束量化寬鬆（QE）措施，也大幅降低了市場對Fed可能搶在3月會議前緊急升息 的猜測，因為Fed主席鮑爾 已表明，會在結束QE後再開始升息。

由於聖路易聯邦準備銀行總裁博拉德（鷹派，今年有投票 權）上周說，他認為Fed應該在今年3-7月間共升息4碼，且其中一次可能一舉升息2碼，使市場揣測Fed可能在3月會議前就先緊急升息。

不過，負責Fed市場操作業務的紐約聯準銀行，11日公布2月14日─3月11日期間的美國公債購買計畫，內容與元月26日決策會議的減購債券指南相符，購債金額將從每月400億美元減為200億美元。

購債計畫顯示，Fed從2月中到3月中共將購買133億美元的美國10年期公債，是元月購買額265億美元的一半，符合購債總額減半的指南。聯邦資金利率期貨市場顯示，市場原先預期Fed在3月會議前緊急升息的機率為30%，但在Fed公布2月購債計畫，並未加快減購速度之後，機率大幅下降到6%。這項預期下降的另一原因，是美國國家安全顧問蘇利文警告俄羅斯最快本周就可能入侵烏克蘭，使市場認為Fed不會提前緊縮，以免加劇市場動盪。

彭博經濟學家指，Fed最新購債計畫顯示將在3月10日正式結束QE，之後Fed可能從5月開始以被動的方式縮減資產負債表，即Fed不會主動拋售已經持有的公債，而是每月到期公債收回的本金中，將會有特定金額不再投入債市，也就是所謂的「縮表」金額。預估每月縮表金額的上限可能是600億美元。