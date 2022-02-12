卡車抗爭頻傳 供應鏈更吃緊

加拿大卡車駕駛為抗議強制接種新冠疫苗的命令而發動抗爭，擾亂北美運輸與汽車生產（美聯社）

北美卡車駕駛為抗議強制接種新冠疫苗的命令而發動抗爭，擾亂北美運輸與汽車生產，亞洲卡車業者也因柴油價 格飆漲而營運艱困，紛紛提高費率，甚至威脅罷工 ，都使原已吃緊的供應鏈 痛上加痛，也將加重各國的通膨憂慮。

加拿大卡車駕駛為抗議強制接種疫苗發動抗爭，並且封鎖道路、阻礙連結加拿大溫莎市和美國底特律之間的大使橋，導致雙向運輸卡住，豐田、通用、福特及克萊斯勒母公司Stellantis都在10日表示，交通阻礙導致零組件短缺，被迫削減美加邊境附近至少六座工廠產量。

雪上加霜的是，美國卡車駕駛也醞釀在13日前發動抗爭，且可能延續到3月，可能擾亂各城市與重要運輸幹道之間的交通。

在亞洲，由於布蘭特原油價格逼近2014年來高點、中國大陸柴油生產備受疫情干擾，加上各國經濟復甦拉抬需求，柴油價格今年初以來已大漲16%，卡車業者壓力沈重。

新冠疫情爆發後，亞洲卡車業已承受多重打擊，包括司機染疫使勞工短缺，以及海運船期延誤與港口壅塞導造成供應鏈瓶頸等，現在柴油又告大漲，業者表示已忍無可忍，並揚言罷工。

卡車運輸是整個亞洲供應鏈的骨幹，若發生罷工等額外干擾，將使船期延誤與港口壅塞等問題更加惡化，亞洲原本已經高度脆弱的供應鏈將更加混亂。

泰國業者本周要求政府擴大補貼油價，但政府以補貼負擔過重為由拒絕，於是業者用卡車占領街頭。

泰國陸運聯盟表示，業者已虧損一年，正計劃從15日起提高服務費率。孟加拉與印尼也發生類似狀況。

新加坡卡車業者已提高運費，預料將帶動其他產業提高價格。日本政府已對運輸用油給予補貼。

FGE顧問公司預測，由於亞洲各大煉油廠都在重建柴油庫存，預料高油價至少將持續到今年年中。柴油也是營建、礦業、農業等諸多產業的主要燃料，因此油價高漲預示未來通膨壓力將持續加重，也使各國當局陷入抑制通膨及支持成長的兩難。