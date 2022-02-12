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多國升息衝擊 亞幣淪新興市場末段班

編譯易起宇／綜合報導
隨著各國央行陸續轉鷹、升息，新台幣等亞洲貨幣在新興市場陣營的表現逐漸落後。(路透資料照片)
隨著各國央行陸續轉鷹、升息，新台幣等亞洲貨幣在新興市場陣營的表現逐漸落後。(路透資料照片)

2022年才剛開始不到兩個月，亞洲貨幣的表現在新興市場陣營就掉到末段班，預料將迎來艱困的一年。

彭博追蹤的24種新興市場貨幣中，今年來表現倒數十名的貨幣有七種是亞洲貨幣。因為鷹派央行和通膨飆高成為市場焦點，讓投資人忽略了亞洲的穩健基本面，包括更高的外匯存底和相對穩定的政治情勢。根據彭博資訊，新興貨幣表現墊底的貨幣為阿根廷披索，貶值3.09%，印度盧比為倒數第二，貶1.38%，土耳其里拉以1.35%的貶幅位居倒數第三。韓元、印尼盾、菲律賓披索和新台幣兌美元的表現也都在末段班，韓元貶0.8%（倒數第四），印尼盾跌0.7%（倒數第五），菲律賓披索貶0.67%（倒數第六）、新台幣貶值0.59%（倒數第七）。

央行從去年開始收緊貨幣政策的秘魯、巴西和智利貨幣則都位居前排，秘魯新索爾今年來強升6.99%，稱霸新興貨幣，巴西里爾大漲6.21%、排第二，智利披索升值5.75%，位居第三。彭博報導指出，在美國聯準會（Fed）愈來愈鷹派之際，亞洲貨幣表現可能還會繼續吊車尾，一直要到該地區央行開始升息為止。聖路易聯準銀行總裁博拉德（James Bullard）在看到美國消費者物價指數飆升至7.5%後，表態支持Fed在7月前升息100個基點，使美國利率前景更加看升。

印度、印尼和泰國等亞洲央行本周仍繼續以經濟成長為優先，決定維持利率按兵不動，但波蘭、墨西哥和秘魯央行本周稍早都已宣布升息，俄羅斯央行也在11日宣布升息4碼。

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