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晨星ESG基金剔除逾1200檔

編譯湯淑君／綜合報導
晨星歐洲永續投資清單，把逾1,200檔、合計資產管理總值1.4兆美元的基金除名。（路透）
晨星歐洲永續投資清單，把逾1,200檔、合計資產管理總值1.4兆美元的基金除名。（路透）

英國金融時報（FT）報導，晨星公司（Morningstar）在詳加檢視基金公開說明書和年報後，已在去年底調整晨星歐洲永續投資清單，把逾1,200檔、合計資產管理總值1.4兆美元的基金除名，顯示晨星正在緊縮「環境、社會與公司治理」（ESG）認定標準。

此舉凸顯基金業者此刻面臨的挑戰：一方面須確定提供符合客戶期待、對環境有正面影響的永續投資產品，但另方面監管當局尚未敲定對永續投資和最佳實務的定義。

晨星分析師在上周發布的研究報告中寫道：「晨星數據分析師已重新審視這些公開揭露文件，並提高資料庫中符合可把基金貼上永續投資標籤的標準。」

歐盟「永續金融揭露規範」去年3月實施，晨星在同年11月發布報告指出，這套揭露規範公布後，助長對符合ESG標準的基金投資熱潮，使歐洲永續基金總數在6月至9月間擴增65%，從3,730檔增加至6,147檔，讓歐陸在全球ESG產品市占率達到88%。

不過，晨星上周又表示，在更深入的盡職調查後，決定把逾千檔基金從晨星永續基金名單剔除，因為發現一些問題，包括「法律文件申報措辭含糊不清」。晨星拒絕透露遭移除ESG資格的基金名稱。

經過這番調整，以去年9月底的數據來看，獲晨星認可為永續投資的基金，所管理的資產總值已大減，從3.4兆美元減為2.03兆美元。晨星提供的建議在資產管理業影響甚大，晨星對基金的評鑑是優是劣，恐牽動資金流入或流出，因此基金經理人奉之為標竿。

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