確保復甦 印度央行寬鬆不變

印度準備銀行貨幣政策委員會（MPC）10日一致決議，維持附買回利率（放款基準利率）在4%的歷史低點。（美聯社）

印度央行 維持寬鬆貨幣政策立場不變，以確保經濟持續復甦，與全球決策官員為對抗通膨日益收緊政策的做法大異其趣。

印度準備銀行（央行）貨幣政策委員會（MPC）10日一致決議，維持附買回利率（放款基準利率）在4%的歷史低點；令市場詫異的是，決策官員也以5票對1票，同意附賣回利率（貸款基準利率）維持在3.35%。

經濟學家原先預期，印度央行可能調高附賣回利率20個基點，與貨幣市場短期利率更趨於一致，並收窄與基準放款利率的差距。

央行總裁達斯表示，有必要維持寬鬆政策，以支持普遍、持久的復甦。他列舉的因素包括：通膨展望改善；印度今年成長率可望稱冠主要經濟體，但產值僅勉強高於疫前水準；新冠變種病毒Omicron迅速傳播帶來不確定性；民間消費仍疲軟。

達斯說：「民間消費是內需的支柱，至今仍低於疫前水準。大宗商品國際行情不斷上漲，全球金融市場波動加劇，加上全球供應鏈瓶頸，都可能使展望惡化的風險升高。」

他說：「整體而言，近期成長流失一些動能，同時全球因素轉壞。展望未來，國內成長驅動力逐漸改善。」

全球央行紛紛收緊貨幣政策，印度央行卻堅持寬鬆路線，凸顯諸多考量：設法持續壓低政府償債成本、在不傷害成長情況下維持物價穩定，並維持外匯和金融穩定。

央行未如市場預期「轉鷹」，導致印度盧比兌美元貶值0.2%，指標公債殖利率 滑落7個基點，孟買股市則報以漲聲。

野村控股印度經濟學家南迪說：「有時，市場期待上甜點，卻發覺主菜還沒吃完。市場原先普遍預期超寬鬆貨幣政策將開始退場。」