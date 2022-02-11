貨櫃短缺 亞洲食品業面臨斷鏈危機

受到貨櫃短缺引發的供應鏈斷鏈影響，亞洲從薯條到葡萄酒都面臨到供應延遲或中斷問題。（路透資料照片）

近幾個月來國際航運使用的貨櫃持續短缺，連亞洲食品業也面臨斷鏈危機，許多國家從薯條到葡萄酒進口都受到延誤，被迫暫停銷售。

日經新聞報導，日本 摩斯漢堡9日宣布，10日起將暫停販售薯條，成為最新一家受衝擊的廠商。

這家連鎖速食店已在設法對付新冠肺炎疫情引發供應鏈 斷鏈加上天氣異常導致的這波馬鈴薯進貨延遲問題，預期對全日本1,256家門市的影響將持續到3月中旬。

日本麥當勞 則在7日剛恢復暫停數周的中包和小包薯條供應，先前停賣是因為受到天氣狀況不佳、主要進口來源國加拿大洪水和貨櫃短缺的影響。日本麥當勞社長日色保9日在財報會議上表示，馬鈴薯供貨將持續「不樂觀」。

日本並非唯一面臨馬鈴薯供應瓶頸的國家，馬來西亞和印尼的麥當勞也沒有薯條可賣。麒麟控股子公司Mercian也因貨櫃短缺，已暫停販售進口葡萄酒近五個月，到8日才恢復販售，但社長長林道生表示，供應鏈斷鏈仍令人憂心，類似狀況「不知道何時會再發生。」

另外，冷凍食品製造商日冷（Nichirei）的泰國子公司也因柬埔寨人力不足，導致工廠產能利用率下降。

安永日本（EY Japan）戰略顧問小林暢子表示，企業必須習慣這些疫情和地緣政治導致的供應鏈斷鏈，並為這些挑戰做準備。

她說：「企業必須重新評估採購業務，以降低斷鏈風險。一個改善方向是縮短供應鏈，例如日本企業可將供應商限縮在亞洲地區；另一個是進行垂直整合，這樣一來企業將不需仰賴從外部獲取重要原料。」