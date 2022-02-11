貨櫃短缺 亞洲食品業面臨斷鏈危機
近幾個月來國際航運使用的貨櫃持續短缺，連亞洲食品業也面臨斷鏈危機，許多國家從薯條到葡萄酒進口都受到延誤，被迫暫停銷售。
日經新聞報導，日本摩斯漢堡9日宣布，10日起將暫停販售薯條，成為最新一家受衝擊的廠商。
這家連鎖速食店已在設法對付新冠肺炎疫情引發供應鏈斷鏈加上天氣異常導致的這波馬鈴薯進貨延遲問題，預期對全日本1,256家門市的影響將持續到3月中旬。
日本麥當勞則在7日剛恢復暫停數周的中包和小包薯條供應，先前停賣是因為受到天氣狀況不佳、主要進口來源國加拿大洪水和貨櫃短缺的影響。日本麥當勞社長日色保9日在財報會議上表示，馬鈴薯供貨將持續「不樂觀」。
日本並非唯一面臨馬鈴薯供應瓶頸的國家，馬來西亞和印尼的麥當勞也沒有薯條可賣。麒麟控股子公司Mercian也因貨櫃短缺，已暫停販售進口葡萄酒近五個月，到8日才恢復販售，但社長長林道生表示，供應鏈斷鏈仍令人憂心，類似狀況「不知道何時會再發生。」
另外，冷凍食品製造商日冷（Nichirei）的泰國子公司也因柬埔寨人力不足，導致工廠產能利用率下降。
安永日本（EY Japan）戰略顧問小林暢子表示，企業必須習慣這些疫情和地緣政治導致的供應鏈斷鏈，並為這些挑戰做準備。
她說：「企業必須重新評估採購業務，以降低斷鏈風險。一個改善方向是縮短供應鏈，例如日本企業可將供應商限縮在亞洲地區；另一個是進行垂直整合，這樣一來企業將不需仰賴從外部獲取重要原料。」
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