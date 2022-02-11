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南韓科技業 砸銀彈搶才

編譯季晶晶／綜合報導
三星電子發給員工大紅包。(路透資料照片)
三星電子發給員工大紅包。(路透資料照片)

三星電子去年獲利佳，員工荷包跟著豐收，近幾個月除了原有的豐厚獎金，又拿到相當於兩個月薪水的大紅包，SK海力士也不甘示弱，加發10個月。此事也凸顯勞動市場日益激烈的搶人大戰，已延燒到科技業。

日經報導，三星電子記憶體部門員工1月領到價值三個月工資的「服務獎金」，該部門對三星電子去年超越英特爾成為營收最高的晶片製造商，居功厥偉。其實去年12月時，所有部門的員工都收到相當於兩個月工資的特別獎金。而原本與公司獲利掛鉤、大概是六個月工資的經常性獎金，也照常發放。

報導指出，2020年底，三星在南韓雇有10萬9490人，平均年薪約10.6萬美元，比起五年前躍增26%，由於2021年獲利強勁，增幅很可能更高。

不僅如此，三星還提供其他福利，例如員工可在公司內部餐廳免費吃早午晚餐，以及員工子女的學雜費大多獲得補助。

去年也賺得缽滿盆滿的另一家南韓科技大廠SK海力士公司，1月向所有員工發放相當於10個月工資的紅利。

這些晶片大廠的慷慨是因為工程師長期短缺。隨著全球晶片需求穩定上揚，晶片製造商爭搶能開發新技術的勞工，以及增產擴廠所需人員。

與他們搶人的不止晶片同業，還有遊戲和網路公司，例如Naver和Kakao成為科學和工程學系畢業生愈來愈喜歡的落點。

2020年，Naver的平均年薪逼近8.6萬韓元，過去五年間調升50%。三星提供特別獎金以吸引傑出工程師，並拉高薪酬水準，以防中國的競爭對手也來挖角。

三星 晶片 南韓

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