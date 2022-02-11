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艾司摩爾控中廠販賣侵權產品

編譯陳家齊／綜合報導
艾司摩爾警告中國工廠用侵權技術生產產品販售。（路透資料照片）
艾司摩爾警告中國工廠用侵權技術生產產品販售。（路透資料照片）

彭博資訊報導，晶片設備廠巨頭艾司摩爾（ASML）9日警告說，2019年遭艾司摩爾控告竊取商業機密、獲得美國法院判賠的XTAL公司，其相關企業的東方晶源微電子正在銷售利用侵權技術的產品，呼籲艾司摩爾的客戶暫停與這家公司往來。

艾司摩爾在最新公布的年度報告中表示，2021年發現東方晶源微電子在中國積極推銷的新產品，是使用2019年XTAL侵權官司中確認竊取自艾司摩爾的機密技術。東方晶源微電子還獲中國政府頒發「國家級專精特新小巨人」企業稱號，顯然成為北京當局積極扶持的半導體企業。艾司摩爾向北京提出申訴，正密切觀察後續狀況。

XTAL當年是遭艾司摩爾指控利用這家荷廠的中國籍員工竊取商業機密，2019年被美國法院判決要陪8.45億美元，不過艾司摩爾否認是遭到國家級間諜竊密。

目前市場最先進的晶片極紫外光（EUV）曝光機，僅有總部在荷蘭的艾司摩爾能夠提供，北京視西方國家管制曝光機出口到中國是「卡脖子」行為，積極想用人才挖角、併購、扶持成立新企業的方式，建立起自主的一整套晶片產業鏈，但到目前為止收效甚微。

艾司摩爾表示，這次涉及的侵權技術是軟體技術，不涉及核心的曝光機技術。

艾司摩爾表示將在適當時機發動法律行動，目前是勸說客戶不要用偷技術中國廠的產品。

東方晶源微電子2014年成立，號稱擁有大量自主專利，專注解決晶片製造關鍵環節的良率控制與提升良率領域，去年曾傳出向中芯國際出貨12吋晶圓所使用的CD-SEM關鍵量測機台，當時中國的報導就說，這解決了半導體技術遭「卡脖子」的一大難題。

彭博資訊向東方晶源微電子官網的電郵地址寄信詢問艾司摩爾的指控，結果發現無法投遞，電郵直接遭系統退回，打電話到官網所列北京總部號碼，也無人接聽。

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