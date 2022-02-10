從薯條到葡萄酒都缺 亞洲食品業也捲入斷鏈風暴

受到貨櫃短缺引發的供應鏈斷鏈影響，亞洲從薯條到葡萄酒都面臨到供應延遲或中斷問題。 路透

近幾個月來國際航運使用的貨櫃持續短缺，連亞洲食品業也面臨斷鏈危機，許多國家從薯條到葡萄酒進口都受到延誤，被迫暫停銷售。

日經新聞報導，日本 摩斯漢堡9日宣布，10日起將暫停販售薯條，成為最新一家受衝擊的廠商。這家連鎖速食店已在設法對付新冠肺炎疫情 引發供應鏈斷鏈加上天氣異常導致的這波馬鈴薯進貨延遲問題，預期對全日本1,256家門市的影響將持續到3月中旬。

日本麥當勞 則在7日剛恢復暫停數周的中包和小包薯條供應，先前停賣是因為受到天氣狀況不佳、主要進口來源國加拿大洪水和貨櫃短缺的影響。日本麥當勞社長日色保9日在財報會議上表示，馬鈴薯供貨將持續「不樂觀」。

日本並非唯一面臨馬鈴薯供應瓶頸的國家，馬來西亞和印尼的麥當勞也沒有薯條可賣。馬來西亞麥當勞1月24日宣布停賣大薯，印尼麥當勞也採取了類似舉措，但1月31日又發布推文表示，將繼續販售中包薯條。

安永日本（EY Japan）戰略顧問小林暢子表示，必須先解決貨櫃危機，供需不平衡才有可能消退，但很難預測問題何時才會解決，主要取決於Omicron新冠變種疫情和之後的任何新疫情，不確定性可能會持續到今年下半年。

葡萄酒販售商同意小林的說法。日本麒麟控股子公司Mercian因貨櫃短缺，已暫停販售進口葡萄酒近五個月，8日才恢復販售，但社長長林道生表示，供應鏈斷鏈仍令人憂心。長林說：「我們不知道（進口延遲）何時會再發生。」