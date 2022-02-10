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從薯條到葡萄酒都缺 亞洲食品業也捲入斷鏈風暴

編譯易起宇／綜合外電
受到貨櫃短缺引發的供應鏈斷鏈影響，亞洲從薯條到葡萄酒都面臨到供應延遲或中斷問題。 路透
受到貨櫃短缺引發的供應鏈斷鏈影響，亞洲從薯條到葡萄酒都面臨到供應延遲或中斷問題。 路透

近幾個月來國際航運使用的貨櫃持續短缺，連亞洲食品業也面臨斷鏈危機，許多國家從薯條到葡萄酒進口都受到延誤，被迫暫停銷售。

日經新聞報導，日本摩斯漢堡9日宣布，10日起將暫停販售薯條，成為最新一家受衝擊的廠商。這家連鎖速食店已在設法對付新冠肺炎疫情引發供應鏈斷鏈加上天氣異常導致的這波馬鈴薯進貨延遲問題，預期對全日本1,256家門市的影響將持續到3月中旬。

日本麥當勞則在7日剛恢復暫停數周的中包和小包薯條供應，先前停賣是因為受到天氣狀況不佳、主要進口來源國加拿大洪水和貨櫃短缺的影響。日本麥當勞社長日色保9日在財報會議上表示，馬鈴薯供貨將持續「不樂觀」。

日本並非唯一面臨馬鈴薯供應瓶頸的國家，馬來西亞和印尼的麥當勞也沒有薯條可賣。馬來西亞麥當勞1月24日宣布停賣大薯，印尼麥當勞也採取了類似舉措，但1月31日又發布推文表示，將繼續販售中包薯條。

安永日本（EY Japan）戰略顧問小林暢子表示，必須先解決貨櫃危機，供需不平衡才有可能消退，但很難預測問題何時才會解決，主要取決於Omicron新冠變種疫情和之後的任何新疫情，不確定性可能會持續到今年下半年。

葡萄酒販售商同意小林的說法。日本麒麟控股子公司Mercian因貨櫃短缺，已暫停販售進口葡萄酒近五個月，8日才恢復販售，但社長長林道生表示，供應鏈斷鏈仍令人憂心。長林說：「我們不知道（進口延遲）何時會再發生。」

日本 麥當勞 疫情

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