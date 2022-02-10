美銀：Fed升息衝擊亞企獲利

美國銀行（BofA）表示，隨著美國緊縮貨幣政策，亞洲企業的獲利成長預測可能遭下修，進而擠壓股市的表現及估值。

美銀的研究團隊在報告中說，一項對過去30年來聯準會 （Fed）五次「顯著」緊縮周期的分析顯示，在升息周期開始後的八個月內，分析師對企業每股盈餘成長的預期平均增加了9%，之後會大幅下滑17%。這項研究是使用日本 以外的亞太地區指數 。

美銀的分析師說：「在聯準會開始收緊政策後的12個月內，亞洲市場的估值經常會壓縮，亞洲股市通常下跌。」 「我們建議投資人轉向具防禦性的亞洲國家、產業和股票。」美銀的報告並表示：「在聯準會開始緊縮政策後的12 個月內，下修每股盈餘預測是非常普遍的。」

亞洲企業正感受到通膨壓力、供應鏈瓶頸和政策收緊前景帶來的壓力，而一些重量級科技業者的獲利不如預期，加劇了股票賣壓。由於聯準會發出下個月開始升息周期的信號，日本以外的MSCI 亞太指數在1月底幾乎跌落熊市。

美銀的研究發現，在緊縮政策開始後的12個月內，日本以外的MSCI亞太指數跌幅中位數為9.5%，但2004年例外，因為當時的經濟處於「超級周期」。 因此這項指數的本益比可能從目前的13倍以上回跌至10.6倍。

不見得所有亞企的獲利預測都下修、股市都將走疲。報告指出，並非所有市場和產業都有類似的反應，本地市場的動態會主導市場走勢，「中國在本次周期中的潛在寬鬆措施，有可能抵銷美國貨幣緊縮的負面衝擊」。