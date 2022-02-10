馬士基：供應鏈亂象 下半年有解

貨櫃海運集團馬士基預測，今年上半年全球供應鏈亂象仍將持續，但下半年可望恢復正常。（路透）

貨櫃海運集團馬士基（Maersk）預測，今年上半年全球供應鏈 亂象仍將持續，但下半年可望恢復正常。此話一出，唯恐貨運打結期拖長將助長通膨、擾亂零售庫存和工廠產線的疑慮隨之減輕。

馬士基9日說，積壓待運的貨物量到下半年可望開始減少，這項轉變將紓解貿易流的壓力，但屆時這家丹麥海運巨人的營收 也將從絢爛回歸平淡。

近幾個月來，由於疫情 導致港口壅塞、貨櫃短缺、消費者需求又激增，造成運能吃緊、海運費率漲上歷史新高，讓馬士基去年營收和獲利大放異彩。

馬士基執行長施索仁（Soren Skou）9日發布聲明說：「異常市況導致馬士基成長和獲利能力創新高，但也對供應鏈造成干擾，給客戶帶來嚴重挑戰。」他接著說：「我們認為，目前的市況將持續到第2季。」

施索仁另外接受彭博電視專訪時坦承，在尚未擺脫疫情的環境下做預測不容易，只能預料「2022上半年相當強」，到「下半年初期正常化」。

處理全球近五分之一貨櫃海運量的馬士基預估，今年全球貨櫃海運市場可望成長2%至4%，上半年景氣強勁可期，下半年展望較混沌不明。

丹麥銀行Sydbank分析師詹森也認為，海運何時恢復正常難以預測，尤其世界最大出口國中國大陸至今仍陷封鎖抗疫模式。詹森說：「貨櫃海運市場遲早會恢復正常，馬士基表示（正常化）時點可能比某些人預期早。」

這令投資人詫異，馬士基股價在9日哥本哈根盤中暴跌5.6%，後來止跌回升，最新報價漲1.8%。

馬士基並預估，2022全年獲利約240億美元，與2021年表現相仿，這是依據稅前息前折舊攤銷前盈餘（Ebitda）估算而得。彭博訪調分析師平均預估馬士基全年獲利可達280億美元。

同日，馬士基也宣布，對股東配息提高到總計470億丹麥克朗（72億美元），或每股2,500克朗，遠高於一年前的330克朗；並且同意以16.8億美元收購美國Pilot Freight Services公司，以強化陸上貨運事業。