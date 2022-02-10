晶片荒 豐田、本田上季淨利下滑

日本兩大汽車製造商豐田和本田上季淨利同步下滑，但這兩家車廠均看好全年獲利前景。（美聯社）

日本兩大汽車 製造商豐田 和本田 上季淨利同步下滑，主因晶片荒拖累銷售，但這兩家車廠均看好全年獲利前景，因為新車供給吃緊，製造商得以調高車價或減少折扣，提升營業利益率，且日圓匯率走軟，有助海外獲利。

豐田9日表示，會計年度第3季（去年10-12月）淨利較一年前減少5.6%，降至7,917.4億日圓（68.5億美元），但優於分析師預期。豐田全年財測維持不變，營業利益估為2.8兆日圓（242.5億美元），淨利估2.49兆日圓。

本田也在同日公布財報，上季淨利年比銳減32%至1,929.6億日圓，營收下滑2.2%至3.689兆日圓。本田下修營收預估，但是把今年度（截至3月底）營業利益預測調高21%，至8,000億日圓。

豐田和本田以及其他車廠都在減少汽車產量，主因新冠疫情打亂供應鏈，再加上電子業等其他產業也在爭搶關鍵零組件，導致汽車製造商無法獲得足夠的晶片。然而，新車產量供不應求，顧客也更願意在促銷方案較少的情況下購車。

另外，日本第三大車廠日產（Nissan）上季營業利益增加近一倍至522億日圓，因日產縮減購車優惠措施，即使銷售量下滑，但利潤率較高。

這些日本車廠也受惠於日圓貶值，因為他們把海外獲利兌換為本國貨幣時，能換回更多日圓。

整體汽車產業苦於難以提高產量，新車產量依然低迷之際，豐田也縮減提供給經銷商的銷售獎勵，尤其是北美地區。這項措施，在本年度前三季合計為豐田省下約1,500億日圓。

不過，豐田和本田都表示，供應鏈受擾和晶片短缺，將持續影響營運，促使他們壓低成本，從每輛車賺取更多利潤。