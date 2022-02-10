我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

冬奧／陳巍無懸念拿下花滑金牌 羽生結弦第4名

冬奧／羽生結弦挑戰4周半跳失敗 長曲開場連兩摔

晶片荒 豐田、本田上季淨利下滑

編譯林奇賢／綜合報導
日本兩大汽車製造商豐田和本田上季淨利同步下滑，但這兩家車廠均看好全年獲利前景。（美聯社）
日本兩大汽車製造商豐田和本田上季淨利同步下滑，但這兩家車廠均看好全年獲利前景。（美聯社）

日本兩大汽車製造商豐田本田上季淨利同步下滑，主因晶片荒拖累銷售，但這兩家車廠均看好全年獲利前景，因為新車供給吃緊，製造商得以調高車價或減少折扣，提升營業利益率，且日圓匯率走軟，有助海外獲利。

豐田9日表示，會計年度第3季（去年10-12月）淨利較一年前減少5.6%，降至7,917.4億日圓（68.5億美元），但優於分析師預期。豐田全年財測維持不變，營業利益估為2.8兆日圓（242.5億美元），淨利估2.49兆日圓。

本田也在同日公布財報，上季淨利年比銳減32%至1,929.6億日圓，營收下滑2.2%至3.689兆日圓。本田下修營收預估，但是把今年度（截至3月底）營業利益預測調高21%，至8,000億日圓。

豐田和本田以及其他車廠都在減少汽車產量，主因新冠疫情打亂供應鏈，再加上電子業等其他產業也在爭搶關鍵零組件，導致汽車製造商無法獲得足夠的晶片。然而，新車產量供不應求，顧客也更願意在促銷方案較少的情況下購車。

另外，日本第三大車廠日產（Nissan）上季營業利益增加近一倍至522億日圓，因日產縮減購車優惠措施，即使銷售量下滑，但利潤率較高。

這些日本車廠也受惠於日圓貶值，因為他們把海外獲利兌換為本國貨幣時，能換回更多日圓。

整體汽車產業苦於難以提高產量，新車產量依然低迷之際，豐田也縮減提供給經銷商的銷售獎勵，尤其是北美地區。這項措施，在本年度前三季合計為豐田省下約1,500億日圓。

不過，豐田和本田都表示，供應鏈受擾和晶片短缺，將持續影響營運，促使他們壓低成本，從每輛車賺取更多利潤。

豐田 本田 汽車

上一則

iPhone創新 變身行動收銀機

下一則

馬士基：供應鏈亂象 下半年有解

延伸閱讀

490億美元 歐盟擴大晶片投資

490億美元 歐盟擴大晶片投資
無視晶片荒 豐田連兩年坐穩全球汽車銷售龍頭

無視晶片荒 豐田連兩年坐穩全球汽車銷售龍頭
豐田日廠因Omicron停工 估影響Camry等1500輛車生產

豐田日廠因Omicron停工 估影響Camry等1500輛車生產
豐田年產量示警 900萬輛難達標

豐田年產量示警 900萬輛難達標

熱門新聞

美國36歲女性漢娜琳5年內債務歸零還買了4棟房。（截圖自TikTok）

負債3.7萬5年內還清 還買了4棟房 她分享理財3祕訣

2022-02-03 23:58
好市多的自有品牌科克蘭。（好市多官網）

好市多自有品牌科克蘭從何而來？

2022-02-06 20:39
美股3日重挫，在臉書母公司Meta Platforms發布令人失望的上季業績後，投資人對大型科技公司的樂觀情緒一夕間逆轉。美聯社

Meta重挫逾26% 股指挫逾500點

2022-02-03 16:40

2021年度十大抵稅項目 不可不知

2022-02-07 15:45
加密幣震盪如此劇烈，投資新手該怎麼辦？一個方式是在眾多加密幣中，挑選為特定目的而出現的加密幣。 路透

變化多端的加密幣是泡沫嗎？何時破？只要會這招就免驚

2022-02-02 22:05
亞馬遜為確保在供應鏈瓶頸和勞力短缺之下仍能將將商品運達客戶，不惜砸下鉅資。（路透）

獲利佳+漲Prime會費 亞馬遜股價狂漲 科技股也反彈

2022-02-03 20:32

超人氣

更多 >
冬奧／速滑變瑪利歐賽車？中國女將想絆對手 整到自己

冬奧／速滑變瑪利歐賽車？中國女將想絆對手 整到自己
谷愛凌老爸是誰？Google工程師否認 卻曝愛過谷媽

谷愛凌老爸是誰？Google工程師否認 卻曝愛過谷媽
NBC：關穎珊長野冬奧痛失金牌20年後 亞裔仍心疼

NBC：關穎珊長野冬奧痛失金牌20年後 亞裔仍心疼
南加橙縣富豪終於承認殺死華裔妻 扔垃圾桶

南加橙縣富豪終於承認殺死華裔妻 扔垃圾桶

世說新聞╱天賦、努力還不夠 谷愛凌成功也靠錢

世說新聞╱天賦、努力還不夠 谷愛凌成功也靠錢