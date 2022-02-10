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Chromebook出貨跳水 IDC：衰退加劇

記者吳凱中、鐘惠玲／綜合報導

研調機構IDC昨（9）日發布最新報告指出，2021年第4季全球Chromebook出貨量較前年同期大減63.6%，連續兩季走跌，且衰退幅度加劇。法人認為，Chromebook出貨大跳水，等於宣告疫情帶來的強勁需求告終，不利廣達、仁寶、宏碁、義隆、鈺太等相關供應鏈

IDC指出，2021年全球Chromebook總出貨量約3,700萬台，創新高，年增13.5%，惟第4季出貨量明顯露出疲態降至480萬台，季減約26.2%，年減63.6%，年衰退幅度相較去年第3季的29.8%擴大，已連續兩季衰退。

IDC行動和消費設備追蹤報告研究經理Jitesh Ubrani指出，美國和歐洲等主要市場對Chromebook的大部分初始需求已經得到滿足，導致整體出貨量放緩。

此外，新興市場的Chromebook需求在過去一年中持續成長，供應異常緊張，因為零件短缺導致供應商優先考慮價格較高的Windows裝置，進一步抑制Chromebook出貨。

平板電腦在去年第4季也與Chromebook一樣，呈現出貨衰退，當季出貨量為4,600 萬台，年減11.9%，這是自 2020年疫情大流行開始以來的第二次衰退。累計2021年全球平板總出貨量年增3.2%，達到1.69億台，為2016年來最高。

Chromebook相關供應鏈已陸續感受到市場銷售急速萎縮帶來的壓力。觸控IC大廠義隆與MEMS麥克風廠鈺太，都是Chromebook重要IC供應商，義隆從去年下半以來，受到Chromebook市況與訂單變化影響較多，單月業績已連六個月下滑，元月合併營收為13.35億元，月減2.7％，與去年同期相當。

疫情 供應鏈 營收

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