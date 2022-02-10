美信用卡支出 20年來新高

在消費者年終假期瘋狂購物和物價高漲下，美國上季信用卡 支出增幅創下逾20年來最高，這也顯示美國民眾正逐漸恢復新冠肺炎疫情 前的消費習慣。

彭博資訊報導，美國紐約聯邦準備銀行8日表示，美國去年每季信用卡支出持續增加，第4季更增至8,560億美元，比前一季成長520億美元，創下22年來最大增幅。 雖然總金額仍比疫情前水準低7%，但差距已快速縮小。

Bankrate資深業界分析師羅斯曼表示，上2季的增幅比2007-09年金融危機後的所有增幅都要大，但其實遵循著相同的一般模式。

美國銀行家（American Banker）雜誌報導指出，消費者借款在疫情初期銳減的銀行業，當然樂見於信用卡借款的增加。

消費者借款之所以減少主要受到許多暫時性因素影響，包括政府的發放現金刺激措施、暫停繳交學貸，和疫情封鎖措施，都導致消費者支出減少。

紐約聯準銀行研究員表示，預期今年稍晚信用卡借款就能超越疫情前水準，但即將進行的升息將勢必對消費者造成負面影響，因為許多信用卡都採浮動利率。

消費者將面臨更高借貸成本，無法如期繳交卡費的借貸者人數將可能開始增加。

除了信用卡外，其他消費者金融貸款 也在增加。紐約聯準銀行表示，去年第4季的房貸增加2,580億美元，車貸的支出，則是增加了150億美元。

去年一整年的家庭貸款總額共增加1兆美元，創下2007年來最大名目增幅。