iPhone創新 變身行動收銀機

蘋果 （App le）將推出感應支付功能「Tap to Pay」，號稱企業和零售商只要使用iPhone ，就可接受顧客的Apple Pay、非接觸式信用卡和簽帳金融卡以及其他數位錢包，形同把iPhone變成行動收銀機，毋須安裝額外的支付終端設備。

蘋果8日表示，iPhone本身就能夠當作終端支付設備，不需加裝任何硬體。顧客只須將自己的裝置靠近商家的iPhone，就可以進行無接觸支付，全美各地數以百萬計商家，從小型企業到大型零售商都能使用自己的iPhone接受顧客付款，不再需要依賴電子支付公司Block等第三方業者的支付終端設備。

蘋果表示，新支付系統將採用近距離無線通訊（NFC）技術來支援各種付款方式，但強調蘋果無法取得商品或購物者的資訊，支付數據皆經過加密和保護，採用的技術與Apple Pay相同。這項新功能將可以與各種支付網絡的信用卡和簽帳金融卡搭配使用。

這項功能將提供給支付平台和應用程式（App）開發商，以利他們整合到自家現有的App，並做為一種支付選項供給企業客戶使用。蘋果預計在春季的iOS軟體更新引進這項新功能，而支付處理業者Stripe將是第一個在春季向客戶提供這項新功能的平台，其他支付平台和App將在今年內開始提供這項功能。

蘋果近年來不斷強化在金融科技方面的服務，在無接觸支付市場更是積極耕耘。自2014年推出Apple Pay以來，iPhone一直是無接觸支付商品與服務費用的方式之一，但商家須自己安裝終端銷售硬體設備（POS），才能接受顧客用iPhone無接觸支付。若能有效把iPhone變成「行動收銀機」，勢必有助於在這個市場搶下主導地位。

不過，蘋果並非第一家不需安裝額外設備就能將旗下手機變成支付終端設備的公司，三星電子早在2019年10月就已推出類似服務。