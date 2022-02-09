490億美元 歐盟擴大晶片投資

歐盟8日宣布總規模逾490億美元的晶片生產計畫，由歐盟與民間部門成立基金，允許各國政府對本國的新興晶片生產業者提供投資。（路透）

歐盟 8日宣布總規模逾490億美元的晶片 生產計畫，由歐盟與民間部門成立基金，允許各國政府對本國的新興晶片生產業者提供投資 ，目標是使歐盟成為晶片生產重鎮，以降低對亞洲及美國晶片製造廠商的依賴。英特爾對此表示歡迎。

歐盟執委會主席范德賴恩表示，這項「歐洲晶片法案」（European Chips Act）將整合研發、設計與測試等領域，並由歐盟與各會員國協力投資。政府與民間機構將共同集資430億歐元（491億美元），允許各國政府對重大的晶片投資計畫提供援助。

她並表示，歐盟將放寬國家援助法規，以協助創新晶片廠商；「將允許歐洲各國對新興的晶片生產廠商提供首次的公共支援，這將對整個歐洲都有利」。

歐盟提出的「晶片法案」，是在仿效美國政府力推的520億美元晶片生產部門投資計畫，及因應中國晶片業競爭力提升的壓力，以確保區內的晶片生產能力，並緩解晶片供應鏈瓶頸。

目前英特爾正計劃在歐洲設立大型晶圓廠，已有多個歐洲國家提出補貼條件來拉攏英特爾在本國設廠。

英特爾對歐盟的「晶片法案」表示歡迎，並發表聲明指出，「我們目前正在考慮大幅擴大我們在歐洲的足跡，我們預期歐盟晶片法案能促進這項投資計畫」。

過去一年來全球晶片供應鏈出現嚴重瓶頸，汽車、家電及娛樂等多種產品都發生嚴重的晶片缺貨難題。歐洲一些消費者甚至必須等待一年，才能拿到訂購的汽車，也凸顯出晶片製造業在全球供應鏈的重要性，而晶片供應鏈主要集中在亞洲地區。

目前，歐盟國家在全球半導體市場的占有率僅為9%，范德賴恩想要在2030年前增加到20%，她說，全球市場的產量在同一期間將增加約一倍，「這意味著我們的努力要增加三倍」。