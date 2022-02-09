槓台積 英特爾推晶圓代工加速器

英特爾8日宣布，推出晶圓代工服務（IFS）加速器，打造全方位生態系聯盟，重押矽智財（IP）與設計服務等領域，協助客戶將概念實現為產品，同時將斥資10億美元（約新台幣278億元），支援為晶圓代工生態系統建立顛覆性技術的初期新創公司和成熟公司。

業界解讀，英特爾擴大晶圓代工生態圈，主要為了吸引更多客戶，力尬台積電 ，兩強激戰也從技術層次延伸至生態圈層面，搶單大戰更激烈。

另一方面，英特爾未來仍會將部分晶片 委由台積電代工生產，雙方競合關係更微妙。英特爾執行長基辛格指出，充滿生機的半導體設計生態系，對於晶圓代工的成功相當重要。

英特爾很高興與業界領先廠商共同推出此生態系聯盟計畫，這將在該公司加速推動晶圓代工服務的過程中扮演關鍵性角色。

英特爾認為，隨著半導體市場和應用的需求不斷成長，汲取生態系的優勢能力比起以往將更加重要。

英特爾強調，IFS加速器透過橫跨電子設計自動化（EDA）、矽智財（IP）與設計服務等一系列業界領先公司的深度合作，利用業界中的最佳功能，協助推升客戶在其晶圓代工製造平台上的創新。

英特爾指出，IFS從去年9月開始推行加速器的初步階段，為汽車 晶片設計人員同時提供客製化與業界標準IP，協助其轉換至更為先進的製程技術。藉由全面推出的IFS加速器，並獲得來自電子設計自動化與設計服務供應商的全面支援，及一系列合作夥伴的廣泛IP資料庫，將更強化鞏固此生態系聯盟。

台積電也擁有強大的生態系，在2008年，當時45奈米製程還是先進技術時，就創立「開放創新平台」，並且有「台積大同盟」，包含台積開放創新平台，成員涵蓋台積客戶、EDA合作夥伴、IP合作夥伴及關鍵設備和材料供應商。

就先進製程進展來看，台積電已規劃3奈米2022年下半年量產，5奈米家族的N4X預計2023年上半年試產，3奈米家族的N3E則於2023年量產。

英特爾目前已有採用Intel 7製程的產品，其Intel 4製程預計於今年下半年量產，2023年開始出貨，Intel 3製程則規劃於2023年下半年開始生產，Intel 20A製程預計2024年逐步量產，Intel 18A則已進入開發階段，預計2025年初問世。