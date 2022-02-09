比特幣漲上4.5萬元

比特幣 和其他加密幣近日氣勢如虹，比特幣8日盤中一度突破4.5萬美元，瑞波幣等其他加密貨幣 也聯袂走高，反映全球投資 人重新擁抱風險資產。不過分析師仍警告，整體加密貨幣市場未必已撥雲見日，前景仍充滿不確定性，包括聯準會（Fed）和各國央行採取行動控制通膨的步調。

根據彭博資訊的報價，比特幣價格8日一度大漲逾3％，衝上45,489美元，創1月5日來最高水準，隨後漲幅收斂，在4.36萬美元附近波動。瑞波幣8日也曾飆漲18%，柴犬幣更飆漲約50%。

比特幣近期持續上漲，激勵台股主機板族群，8日包括青雲、映泰、麗臺、撼訊股價同步亮燈漲停，技嘉漲逾4.4%、精英也有近3%的漲幅。科技股上周漲勢提振投資人對加密貨幣的信心，助比特幣4日重返4萬美元大關。比特幣去年11月初曾逼近69,000美元歷史高點，但之後陷入「加密貨幣寒冬」，價格崩跌約50%。

Ally Financial首席貨幣及市場策略師貝爾（Lindsey Bell）表示：「一些風險資產的價格下跌後，投資人重新買進這些資產的意願升高。」不過，貝爾說，整體加密貨幣市場前景仍充滿不確定性，包括聯準會（Fed）和各國央行採取行動控制通膨的步調。