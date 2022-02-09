派樂騰換CEO 贏漲聲

美國健身 器材新創公司派樂騰（Peloton）8日公布財報，並證實將撤換執行長佛利（John Foley）以及裁減約20%人力和刪減支出，以應對需求趨緩。派樂騰原本希望藉此重新贏回投資人的信心，扭轉股價 頹勢，8日早盤在紐約股市開高走高，一度大漲11%。

派樂騰原定美股8日盤後公布會計年度第2季財報，但提前在盤前發表，且證實高階人事異動和削減成本的措施。派樂騰預期將裁撤2,800個職位，且將削減年度支出約8億美元，今年的資本支出則將刪減1.5億美元。派樂騰上季營收 11.3億美元，低於分析師預估的11.4億美元；上季虧損4.39億美元或每股虧損1.39美元，也遜於市場預測的每股虧損1.18美元。派樂騰預測，本季（截至4月底）營收將介於9.5億美元至10億美元之間，全年營收則介於37億至38億美元之間。

維權股東Blackwells Capital日前要求派樂騰開除佛利並尋求出售公司，隨後傳出亞馬遜和Nike等公司有意收購。佛利是派樂騰共同創辦人，未來將轉任執行董事長，曾任Spotify與Netflix財務長的麥卡錫（Barry McCarthy）將接任執行長兼總裁，且加入董事會。

華爾街日報分析，換上新的執行長，顯示派樂騰更具自主性，或至少不必在股價低迷的情況出售公司。任何想要收購派樂騰的提案，仍需獲得佛利支持，因為他與其他內部股東持有的股權仍有超過80%的投票權。

派樂騰是新冠疫情期間的寵兒，因居家避疫創造大量的器材與健身課程需求，股價也隨之暴漲。但近來派樂騰股價一度跌破2019年的上市價（29美元），公司市值也從500億美元回落至80億美元。