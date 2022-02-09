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輝達收購安謀 宣告破局

編譯葉亭均、林聰毅／綜合報導
金融時報報導，輝達收購軟銀旗下安謀一案破局。（路透）
金融時報報導，輝達收購軟銀旗下安謀一案破局。（路透）

輝達收購軟銀旗下矽智財（IP）公司安謀（Arm）一案破局，因美國、英國歐盟的監管機構擔心此案有影響全球半導體產業競爭之虞，終結這樁原是晶片產業史上最大的收購案。分析師認為，少了安謀「一臂之力」，輝達搶占英特爾和超微伺服器CPU市場的野心中短期內可能受挫，但仍有元宇宙題材。

輝達和軟銀8日表示，均已同意放棄這件交易，因「重大監管挑戰阻礙交易完成，儘管雙方都已盡最大善意」。軟銀將獲得12.5億美元分手費，並尋求在下年度（2023年3月）結束前讓安謀公開上市（IPO）。軟銀最初於2020年9月同意將安謀以400億美元賣給輝達。

這筆交易原先會是半導體產業歷來最大一筆交易，將讓總部位於加州的輝達控制安謀，而安謀的技術是全球多數手機等行動裝置的核心。也因此這樁收購案宣布後便立即面臨反對聲浪，不僅高通和微軟等依賴安謀晶片設計的大型科技公司反對，各國監管機構也矢言嚴將加檢視。

繼環球晶圓收購德國世創破局後，輝達併購安謀的交易也告吹，路透分析指出，這兩樁備受矚目的跨境晶片併購案均以失敗收場，凸顯出監管機構已為晶片產業的併購交易劃出一條紅線，各國政府對關鍵技術的重視遠甚於產業整併前景。

儘管經歷了這兩次受高度矚目的挫敗，但這個產業的整合仍然具有吸引力。

即使在全球短缺情況下晶片價格飆升，生產微處理器的成本變得愈來愈昂貴，技術難度也愈來愈高。

輝達對這場收購可能落空早有心理準備，因為不但安謀總部所在地的英國政府不挺，就連美國也出手阻撓。美國聯邦貿易委員會（FTC）去年12月提訴，表示輝達買下安謀將傷害自駕車晶片、新型網路晶片這些新生市場的競爭。這筆交易也須取得歐盟、中國和英國批准，但這些地區顯然都尚未準備好清掃監管阻礙。

安謀管理層也出現人事調整，執行長席格斯已辭職，由知識產權部門總裁哈斯（Rene Haas）接任。

晶片 英國 歐盟

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