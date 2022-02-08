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輝達收購安謀破局 軟銀將獲12.5億美元分手費

編譯葉亭均／綜合外電
金融時報報導，美國繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）收購軟銀旗下英國晶片設計公司安謀（ARM）一案在7日破局。路透
金融時報報導，美國繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）收購軟銀旗下英國晶片設計公司安謀（ARM）一案在7日破局。路透

英國金融時報報導，美國繪圖晶片大廠輝達（Nvidia）收購軟銀旗下英國晶片設計公司安謀（ARM）一案在7日破局，原因是在美國、英國和歐盟的監管機構對這樁收購案可能影響到全球半導體產業競爭懷有嚴重疑慮。彭博資訊引述知情人士報導，輝達正在放棄收購行動，終結這樁原本會是晶片產業史上最大的收購案。

一名知情人士說，軟銀將獲得輝達高達12.5億美元的分手費，並尋求在年底前透過首次公開發行股票（IPO）方式出脫安謀持股。軟銀最初是在2020年9月宣布同意將安謀以400億美元賣給輝達。

這樁收購案破局，也使得安謀管理層出現人事調整，消息人士透露，安謀執行長席格斯（Simon Segars）已經辭職，將交由知識產權部門總裁哈斯（Rene Haas）接任。但彭博另報導，其中一位知情人士說，此舉與交易的終止無關。席格斯是安謀的元老級員工之一，並一路晉升在2013年成為執行長。

這筆交易原先會是半導體產業有史以來最大的一筆交易，它將讓總部位於加州的輝達控制安謀，而安謀的技術是全球多數手機等行動裝置的核心。也因此，這樁收購案從宣布後立即面臨反對聲浪，包括高通和微軟在內等少數依賴安謀晶片設計的大型科技公司反對這樁收購，相關各國監管機構也矢言嚴加檢視。安謀的客戶包括蘋果、亞馬遜的雲端部門AWS和字母公司的Google。

收購案在去年12月遭到最嚴重打擊，當時美國聯邦貿易委員會（FTC）提起訴訟加以阻攔，主張輝達將藉此取得全球最大科技公司所仰賴晶片設計技術的過多控制權。這筆交易也必須取得歐盟、中國，和安謀總部所在地的英國批准，但這些地區顯然都尚未準備好清掃監管阻礙。

彭博在上月底曾報導，輝達已悄悄準備放棄收購安謀，該公司已告知合作夥伴並不預期會完成這樁交易。

晶片 英國 歐盟

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