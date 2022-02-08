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疫情惡化美企缺工荒 衝擊獲利

編譯易起宇／綜合外電

麥當勞到營建業者PulteGroup等美國企業都表示，招募困難和新冠肺炎疫情惡化所導致的缺工問題，已抑制去年第4季的業績成長、或影響日常營運。摩根士丹利警告，油於庫存增加碰上需求減緩，美國上市公司上半年的獲利可能大幅減弱，建議可防禦操作。

華爾街日報報導，新冠確診病例激增已影響許多製造業者的營運，一些企業也持續面臨缺工問題。麥當勞執行長坎普辛斯基1月說，旗下餐廳去年12月中旬大約縮減10%工作時數，截至1月底，仍有1%門市工時尚未完全恢復，人手不足的挑戰可見一斑。

普查數據顯示，在1月1至10日期間，全美近880萬名勞工因生病或須照顧生病的家人而未上班，占美國受薪階級約6%，而不論是這段時間或更早之前新冠變種病毒Omicron一開始肆虐時的缺工情況，都影響了企業履行訂單、維持正常工時和滿足增長需求的能力。

PulteGroup執行長馬歇爾在上月也說，旗下部分工廠去年11到12月因染疫請假的員工人數，是去年10至11月的四倍。該公司已刻意放慢銷售速度，馬歇爾預期，這些挑戰不會很快消散。

不過，美國1月就業報告遠優於預期，暗示隨許多地區Omicron疫情達高峰，疫情對經濟造成影響逐漸趨緩，稍微減輕大企業的壓力，雖然缺工和其他擔憂仍持續存在。

疫情 麥當勞 Omicron

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