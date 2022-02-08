食用油再漲 加劇糧食通膨

全球最廣泛使用的食用油棕櫚油，7日期貨價格一度飆上歷史新高。（路透）

在南美乾旱歉收、馬來西亞缺工收成及印尼 管制出口等多重因素的打擊下，全球食用油市場7日在春節後的第一個交易日再掀漲勢，加劇全球糧食通膨本月可能創新高的憂慮。

全球最廣泛使用的食用油棕櫚油，7日一度飆上歷史新高。在馬來西亞吉隆坡交易的棕櫚油4月期貨價格一度大漲2.4%至每噸5,749馬元（約1,374美元），收盤則跌1.4%，報每噸5,539馬元，主因為其他食用油價 格走低，以及馬來西亞1月底的棕櫚油庫存可能約略沒變。

不過，路透調查顯示，馬來西亞上月的棕櫚油產量與出口量可能都會降至11個月新低。馬來西亞遭遇長期缺工問題，種植園有油卻無人力開採。

另一個棕櫚油主要生產國印尼則管制出口，以穩定國內食用油價格。印尼已經核發出口許可給六家公司，核准的總出口量為31萬噸的粗製棕櫚油和18,178噸的精製棕櫚油，官員也說，還不打算調降生產商須供應20%產量給國內市場的義務比率。

全球消耗量第二大的食用油黃豆油也在黃豆價格飆漲下，一度漲至去年6月以來的高點，美國芝加哥商品交易所的黃豆油3月期貨價格在7日盤中漲到每磅66.45美分，稍後回落至65.46美分價位。

南美洲主要產地巴西與阿根廷在酷熱乾旱下，預計大豆歉收，美國農業部9日公布的全球供應報告，可能將反映黃豆歉收問題。

食用油行情7日一度大漲，一方面也是過完春節假期的中國投資人開始回到交易場，交易量增加所導致的結果。

食用油一路強力飆漲，讓原本就承受漲價壓力的糧食通膨，變得更加嚴重。

聯合國編撰的全球糧價指數1月已漲到接近2011年所創下的歷史高點，很可能在2月刷新歷史紀錄。

民眾對食品價格飆漲的敏感度高於其他商品價格，因為吃飯是剛性需求，較不富裕的國家民眾花在食品上的所得比率很高，糧食價格猛漲，會埋下社會與政治的不安因子，從而形成更大的動盪。

布蘭特原油4月期貨7日一度衝上每桶94美元，為2014年來首見，之後因伊朗 豪子談判將在8日恢復而回落，盤中跌0.4%至每桶92.92美元，西德州輕原油3月期貨則跌0.8%，報每桶91.53美元，但在供應緊俏的前景下，油價看多情緒不變。