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瑞信分散風險 富豪債證券化

編譯葉亭均／綜合報導

瑞士信貸（Credit Suisse）已將與富豪客戶遊艇、私人飛機相關債務進行證券化，且端出超過11%的高利條件，希望藉由這種罕見的衍生性金融商品，分散借錢給超級富豪和企業家的相關風險。

英國金融時報（FT）報導，根據相關的投資人說明文件，瑞信去年底賣出一批8,000萬美元的證券，而這批特別之處在於與該公司放貸給所謂超高淨值富豪以私人飛機、遊艇、房地產等金融資產進行抵押擔保的20億美元貸款相關。報導指瑞信為這批證券提供的利率高達逾11%，以吸引避險基金參與這些交易。這也顯示瑞信願付高昂代價，在不透過股市情況下來改善其資金部位。

這份投資說明文件指出，瑞信在2017、2018年曾經「踩雷」，旗下遊艇與飛機放款案出現12起違約事件，其中三分之一是與美國對俄羅斯大亨實施制裁措施有關。根據當時的媒體報導，俄羅斯鋁業大王歐柏嘉和富豪羅滕貝格兄弟因受美國制裁，被迫中止與瑞信的私人飛機租用關係。瑞信長期來一直為億萬富豪採購私人飛機提供貸款，遊艇融資是近幾年才開始認真辦理的業務，但從2014年來便急遽擴張，去年未清償的相關貸款超過10億美元。除了遊艇飛機這些昂貴的「玩具」，瑞信也會接受超富客戶以股票、債券、在私募和避險基金的投資部位作為擔保品而放款給他們。而這些貴客需要貸款的「觸媒」，包括「離婚」這類「個人狀況改變」。

貸款 投資 證券

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