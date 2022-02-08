油價94美元攀8年最高價

國際油價 持續飆高，布蘭特原油期貨價格昨天觸及每桶九十四美元，攀抵八年來最高水準，是否會衝每桶一百美元大關引發市場揣測，同時也引發通膨疑慮。台塑化董事長陳寶郎認為，關鍵在於俄羅斯 是否真的攻打烏克蘭 ，如果最後俄烏雙方沒有開戰，預料油價應不至於會衝上一百美元大關。

隨著國際油價在近期站穩九十美元整數關卡，台塑化也稍微調升對於第一季的油價預估，原本預估單季均價約為七十八美元，目前稍微調高到均價八十美元。

儘管俄羅斯總統普亭已表明沒有計畫要入侵烏克蘭，但俄羅斯大軍集結於烏克蘭邊境，也為油價增添風險溢價，是近期國際油價飆高的主要關鍵。油價在市場的預期心理下持續飆升，但整體供需狀況並沒有出現明顯變化，產油國組織依然維持每月增產四十萬桶的決議，也讓供給的數量維持穩定增加。

國際油價持續高漲對美國的影響最大，尤其維持汽油每加侖不超過三美元是美國總統拜登的競選承諾，但隨著國際油價狂飆，目前美國汽油每加侖價格已來到三點五美元左右，讓美國民眾對於拜登施政不滿意度升高。

產業人士表示，油品供需變化並不大，但因國際上有太多基金在油市中，一旦有任何的風吹草動，這些基金往往就會趁機誇大，以炒作油價。就目前狀況來看，俄烏確實是緊繃，但是會不會真的開打，其實也沒人有把握。

產業人士判斷，普亭未必真的要打烏克蘭，甚至有點是被逼得不得不表態，以阻止烏克蘭加入北約組織，進而讓北約在烏克蘭境內設置軍事基地或設施，危害到俄羅斯的國家安全。換言之，如果北約承諾不讓烏克蘭加入，同時也不在烏克蘭設立任何軍事基地及設施，或許俄羅斯就會撤兵，讓影響國際油價最大的變數就此消彌，油價就可能回落到先前七十至八十美元之間的水準。

對於油價，台塑化依然維持相對平穩的看法，因為整體供需沒有太大變化，就算俄烏開戰，但是烏克蘭本身並不是產油國，反倒是俄羅斯才是產油國，而俄羅斯的產油區也不在這次的衝突地區中，理論上對原油的供需並沒有影響。