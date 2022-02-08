北美塞港難解 航運價恐再漲

根據最新全球貨櫃輪的船班準點率統計，去年12月準點率僅32%，低於去年均值35.8%，寫下新低紀錄，全年船舶的平均延誤時間為6.86天；元月數字雖未公布，但搶櫃問題加劇，以目前北美船班排隊進港情況恐怕不妙。

航運業界認為，元宵節過後亞洲區全面開工，且2月下旬貨量會再度湧現，新考驗就會開始，據悉，不少貨攬業者、小型貨代積極搶櫃，甚至不斷重複訂艙，就是想要讓客戶的貨早點上船，但由於貨量遠比預期來得大，導致北美塞港改善進度緩慢，船班、貨櫃的調度難度更高，運價大漲的問題恐怕又會重演。

航運分析和諮詢機構Sea-Intelligence發布報告指出，去年12月全球貨櫃輪準點率創新低，僅有32%，全球航線 都塞，又以北美線的情況最混亂，美西線的只有十分之一的貨櫃輪準時到港。

業內人士說，當前因疫情 、塞港、貨量續創高，全球貨櫃輪人力調度出了大問題，加上各國港口管制、美西碼頭工人勞資協商在即，均成準點率續探低的關鍵。業內人士透露，目前全球搶櫃問題嚴重，貨物都想擠上船，亂象短期內仍然無解。

國內法人認為，12 月全球貨櫃船舶準班率在淡季創下新低紀錄，甚至比旺季更為嚴重，而2月農曆春節後，即將到來的出貨旺季，塞港問題恐更為嚴重。

國內的航運業者指出，農曆年期間貨量減少，但搶艙情況不減反增，目前業界獲得的訊息，美國塞港的情況依舊嚴峻，前此因為農曆春節，貨量減少，運價才順勢下跌，但貨櫃輪業者無艙可供是大問題。

國內的大型的貨攬業者也進一步說明，塞港兩個字看似簡單，背後的問題卻相當複雜，貨櫃整個運送過程一關卡一關，每個貨櫃從工廠運到對方手上，可以用錯綜複雜來形容，港口一塞港，卡車司機、火車班次及倉庫等調度問題統統出現，就像連環套般牽連糾葛，等塞港問題真的改善後，卡在後面等著要出的貨，才能慢慢開始進港作業。