英國MG汽車 可望在台灣製造

英國王室用車MG，即將重返台灣車市，歐系車在台製造，有望底定。(路透)

歐系車在台製造，有望底定。英國 王室用車MG，即將重返台灣車市，在各家爭搶代理、合作的呼聲中，以裕隆集團旗下的中華車最具冠軍相，有望先以進口方式引入台灣，下一步，極可能導入國產供應鏈，而成為歐系車「台灣製造」的首例。

MG汽車 告別台灣多年後，現正在台尋求可靠的合作夥伴。

MG旗下擁有豐富的車款產品線，包括汽油、PHEV、Hybrid、純電動車等。

MG發源迄今已有百年歷史，是英國車的代名詞。MG之父是威廉·莫里斯（Williams Morris），在1910年建立了莫里斯車庫（Morris Garages），簡稱MG。塞西爾·金伯（Cecil Kimber）在1923年執掌莫里斯公司後，將MG作為自己設計的第一款汽車名稱，以獨特外形、性能優良、運動風格、強勁動力風格聞名於車市。

特別的是，2005年，MG被大陸南京汽車收購，後南京汽車被大陸最大的汽車集團上海汽車併購，在上汽的掌舵之下，MG車款銷售至全球60多個國家及地區。在歐洲，MG先後進入英國、德國、奧地利、義大利 、西班牙、瑞典等國家。2021年，MG全球銷量達47萬輛，堪稱英系汽車中的銷售冠軍。